В Курске ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Служу России»

Из-за проведения на мемориальном комплексе «Курская дуга» X межрегионального фестиваля молодых сотрудников ОВД «Служу России» в Курске ограничат движение транспорта. Соответствующее распоряжение подписал мэр города 14 сентября.

18 сентября с 9.00 до 15.00 будет закрыт проезд по проспекту Победы в сторону центра города от улицы Шпайерской до улицы Тропинка.

Двустороннее движение будет осуществляться по проезжей части улицы Карла Маркса — на участке от Рябиновой до поворота к ТЦ «Метро».

Кроме того, с 9.00 до 15.00 троллейбусы и автобусы маршрутов №№ 13, 44, 292 будут курсировать лишь до улицы Тропинка.