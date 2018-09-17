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В Курске ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Служу России»
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В Курске ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Служу России» 

АиФ + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ
Из-за проведения на мемориальном комплексе «Курская дуга» X межрегионального фестиваля молодых сотрудников ОВД «Служу России» в Курске ограничат движение транспорта. Соответствующее распоряжение подписал мэр города 14 сентября.
18 сентября с 9.00 до 15.00 будет закрыт проезд по проспекту Победы в сторону центра города от улицы Шпайерской до улицы Тропинка.
Двустороннее движение будет осуществляться по проезжей части улицы Карла Маркса — на участке от Рябиновой до поворота к ТЦ «Метро».
Кроме того, с 9.00 до 15.00 троллейбусы и автобусы маршрутов №№ 13, 44, 292 будут курсировать лишь до улицы Тропинка.
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