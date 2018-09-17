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Победитель TIFF 2018: дорожное приключение «Зеленая книга» обошла музыкальную драму «Звезда родилась»
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Победитель TIFF 2018: дорожное приключение «Зеленая книга» обошла музыкальную драму «Звезда родилась» 

Киноафиша + ещё 1 36 минут назад
Фото: Киноафиша
Триумфатором кинофестиваля в Торонто стал «роудмуви» Питера Фаррелли «Зеленая книга». Лента получила главную награду смотра — Приз зрительских симпатий (People’s Choice Award).
Такое решение было вполне ожидаемо, зрители с восторгом приняли премьеру «Зеленой книги», в которой поднимается близкая тема для любого североамериканца — расовая сегрегация. Плюс ко всему трагикомедия основана на реальных событиях, а харизматичных героев изображают любимцы Голливуда — Вигго Мортенсен и Махершала Али.
Действие фильмы разворачивается в 1962 году, вышибала из ночного клуба Тони Липа устраивается водителем к знаменитому чернокожему джазовому музыканту Дону Ширли. Они отправляются на «недружелюбный» юг, где проходят гастроли Ширли. Во время поездки им приходится пользоваться так называемой «зеленой книгой», в которой перечислены мотели и рестораны безопасные для афроамериканцев. В этом удивительном путешествии зарождается странная дружба между неотесанным расистом и утонченным пианистом.
Таким образом, точно определился один из главных номинантов на премию «Оскар». Ранее почти все фильмы, получившие Приз зрительских симпатий, претендовали на престижную награду, среди них — «Комната», «12 лет рабства», «Ла Ла Ленд» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Напомним, что «Зеленая книга» Фаррелли обошла такие расхваленные проекты, как «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Рома» Альфонсо Куарона и «Звезда родилась» Брэдли Купера.
Елизавета Бережная
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