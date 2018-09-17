Новосибирск ждет Польская неделя

21 сентября «Победа» открывает VII Польскую неделю, которая будет включать больше, чем кино. Начнет программу фильм «Холодная война» Павла Павликовского, получивший Каннскую ветвь за лучшую режиссерскую работу — драматичная любовная история на фоне социальных и политических событий послевоенной Европы. В тот же день пройдет вечер польского джаза в клубе «Ночь» от прославленного польского пианиста Адама Дуткевича.

Кроме музыки и кино гости фестиваля познакомятся с фотографией и кулинарией: выставка «Polska. Architecture» состоит из уникальных репортажных фотографий, эскизов и рисунков, знакомящих с избранными архитектурными строениями Польши в сопровождении специального архитектурного «рассказа» от писательницы Сильвии Хутник, а 24 сентября один из ведущих поваров Польши Яцек Макух представит особое национальное меню.

Фестиваль посетят два режиссера: Марта Прус Кшиштоф Занусси , которые расскажут все о специфике создания фильма и выборе темы и разницей между «правдой жизни» и «правдой экрана».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Победы».