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Новосибирск ждет Польская неделя 

Собака.ru 35 минут назад
Фото: Собака.ru
21 сентября «Победа» открывает VII Польскую неделю, которая будет включать больше, чем кино. Начнет программу фильм «Холодная война» Павла Павликовского, получивший Каннскую ветвь за лучшую режиссерскую работу — драматичная любовная история на фоне социальных и политических событий послевоенной Европы. В тот же день пройдет вечер польского джаза в клубе «Ночь» от прославленного польского пианиста Адама Дуткевича.
Кроме музыки и кино гости фестиваля познакомятся с фотографией и кулинарией: выставка «Polska. Architecture» состоит из уникальных репортажных фотографий, эскизов и рисунков, знакомящих с избранными архитектурными строениями Польши в сопровождении специального архитектурного «рассказа» от писательницы Сильвии Хутник, а 24 сентября один из ведущих поваров Польши Яцек Макух представит особое национальное меню.
Фестиваль посетят два режиссера: Марта Прус и Кшиштоф Занусси, которые расскажут все о специфике создания фильма и выборе темы и разницей между «правдой жизни» и «правдой экрана».
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Победы».
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