Олег Агейчев: «Можно и позлиться»

Фильм «Доминика» — это ваш дебют в полном метре. Дебют, уже можно сказать, — успешный. Совсем недавно, в августе картина участвовала в конкурсе Первого кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный Источникъ», организованного актёром Эвклидом Кюрдзидисом. И здесь, в городе Ессентуки зрители с нескрываемым восторгом приняли вашу картину. Признайтесь, как вам — не режиссёру по профессии, удалось прийти в большое кино? Всё началось с физико-математической школы в городе Березняки Пермского края. Отличная успеваемость, участие в олимпиадах — помогли мне с легкостью поступить на Физтех. Я учился бесплатно, большое преимущество российского образования. Отучился, не вылетел, но не вышел, как многие мои сокурсники — учёным. Мой вклад в науку — не стать учёным.

И как это помогло вам состояться в кино?

Физтех — это мозговое соревнование. Там ставят мозг, развивают структурное мышление. И невозможно двигаться вперед без чтения. Я очень много читал. Спасибо родителям. Во время понял, что книги развивают, что без литературы — скучно жить. Я читал, слушал аудиокниги, в том числе, «Войну и мир»… Разве я мог представить в школе, что увлекусь Толстым? Литература приблизила меня к театру. В институте стал заниматься студенческим театром, мы много гастролировали, это было какое-то параллельное КВН течение. Мой приятель Амед Магомедов, который тоже учился в Физтехе, а позже во ВГИКе, когда снимал свой первый дипломный фильм «Рыжая и снег» позвал меня.

Фото: valet.ru В каком качестве и почему вас?

Он видел, что у меня есть административная хватка. Начал я с помрежа, затем стал вторым режиссёром и закончил эту историю продюсером. Фильм «Рыжая и снег» получил приз на фестивале студенческих фильмов «Святая Анна». Так неожиданно я попал в кино. И по своему опыту могу сказать, что многие хотят работать в кино, просятся взять кем угодно, но уже через пару дней их работы можно понять, подходит человек или нет. Либо человек включается в эту движуху, адреналин, игру, либо он не выдерживает и через два-три дня уходит. А меня засосало. Ребята из ВГИКа начали меня звать на свои дипломы, этюды. Не учась во ВГИКе, я участвовал в создании разных короткометражек. Как продюсер помог сделать картины «Рыжая и снег», «Без шарика», дипломные работы выпускников Школы кино «Практика» и другие.

Но у вас есть и своя авторская короткометражка «Прощай, Леннон!». Что это за кино?

Я сделал этот фильм лет 10 назад. Не был ещё тогда силён в драматургии. Но зато как было интересно! Экспедиция в Одессу, группа из двадцати человек, жили на диком пляже. Так что вся эта история стоила минимальных затрат. Некоторые даже скинулись, чтобы поучаствовать в съёмках.

Но какое отношение имеет Леннон к пляжу в Одессе?

История морская, ностальгическая, и вся построена на битловской музыке. Один мой товарищ, который тоже со мной учился в институте, написал потрясающий рассказ про невозвратность молодости, и я по этому рассказу сделал фильм. Но, если честно, это не совсем кино, скорее, настроенческая зарисовка. Фото: visualrian.ru Расскажите про видеостудию Mozga, организованную вами больше десяти лет назад. Это ведь тоже какой-то киношный опыт, а было вам тогда лет двадцать, если не ошибаюсь?

Не ошибаетесь. Мозга — это мое институтское прозвище. Я просто переложил его на свою компанию, которую сам и организовал. Везучий я человек. Везучий. Когда пытаюсь анализировать, почему же я везучий, то понимаю, что это огромное, невероятное стечение обстоятельств. И всегда я делал выбор в пользу того, что действительно хотел делать. Фирма была основана только для того, чтобы оформить права на «Рыжую и снег», но мы никак эти права не реализовали. Зато фирма появилась. Появились первые заказы — корпоративы, свадьбы. К 60— летию МФТИ, меня, как активиста, попросили снять серию интервью. Я в это включился. Институт купил камеру, у меня появилось в доступе всё необходимое. Фильм с успехом был показан на юбилее института. И так начался медленный и плавный рост нашей компании, включая крупные международные проекты.

Это правда, что вы умудрились преподавать режиссуру?

Да, преподавал. У меня был приличный опыт. И мне верили, что я режиссёр. Не удивляйтесь.

Не могу скрыть удивления. Как вы решились? Кто вам поверил?

Но не сразу же решился. Пришел во ВГИК к ребятам, которым помогал. Они меня снабдили книгами, учебниками, что-то показали, что-то объяснили. И из этих разговоров у меня сложился свой взгляд на профессию. Я последовал совету Сократа: «Хочешь чему-то научиться, начни учить». И ещё мне очень помогло общение с режиссёром Владимиром Фенченко. Он меня понял и поддержал.

Как набирали студентов?

Начал с программы, продумал на год вперёд. Собрал на Физтехе студентов, 10 человек. Мы начали снимать киноэтюды, и, вдруг, пошло. Мы эту программу развивали, развивали, и набрали второй курс на Физтехе, а позже сняли офис в Останкино и уже набирали студентов со всей Москвы. И вы знаете, 25% наших ребят остались в профессии. Они снимают, продюсируют и достаточно далеко в профессии продвинулись. Один из моих студентов Александр Шигорин с фильмом «Отец» в 2015 году участвовал в программе Каннского кинофестиваля. Всего у нас было десять выпусков. Фото: cinepromo.ru Вернёмся к вашему дебюту — «Доминика». Как возникла такая тема: человеческое поведение приобретает смысл, становится личностным, когда оно включено в общение с людьми, вызывающими эмоции?

Я вас, наверное, в очередной раз удивлю, но началось всё с психологических тренингов, где я провел достаточно много времени. Я занимался разруливанием отношений в своей семье, в своей компании (я её в результате тренингов переформатировал, сконцентрировал внимание на себе как на творческой единице). Опыт, который я пережил на этих тренингах, решил экранизировать. И вот тогда пришла идея про девочку, которая растёт, а сухой, закрытый человек (и я таким был), выражая агрессию по отношению к ней, начинает чувствовать какие-то другие эмоции — любовь, нежность, радость и т.д. Я хотел сделать психотерапевтическое кино, хотел сказать, что у нас в стране быть серым, закрытым, эмоционально недоступным — это способ выживания. И до сих пор мы такие. И только в семье, с самыми близкими людьми мы выплёскиваем эмоции, не всегда положительные. Это с одной стороны. С другой, я вижу успешных, состоятельных, активных, здоровых людей, которые при внешнем благополучии, абсолютно несчастны. Они, как герой нашего фильма, — целеустремленные, но, если разобраться, не знают, чего хотят, не чувствуют жизнь. Все эмоции закрыты. И я был абсолютно таким же. На тренинге что-то разбивал, колотил, а потом чувствовал, как нежность разливается по телу. И мои отношения с детьми, с женой менялись. Когда-то не мог сказать жене, что я её люблю… И всё, что я чувствовал, что знаю — я перенёс в сценарий. Благодаря такому сценарию (мой соавтор Степан Лапшин), мы нашли всех, кого нашли. Фото: cinepromo.ru Главный герой — Андрей Чадов . Как сложилась его вхождение в роль?

Я написал ему в Фейсбук, как и многим другим. Не пошёл искать знакомых. Просто рассылал сценарий. Кто-то сказал, да, интересно, кто-то отказался. И, конечно, звёзды появились не все сразу, но первым стал Андрей, затем Света Устинова, Саша Шаляпин, позже по ходу съёмки появился Игорь Жижикин Елена Яковлева пришла, когда мы не могли решить одну проблему. Да, Яна Гурьянова — была одной из первых, она — ключевая фигура. Внутри картины происходит смена жанров, мы пытались добиться этого монтажом, сделать это максимально аккуратно, и она с этой задачей актёрски справилась. Что касается Чадова, мы встретились в кафе, долго говорили, и я увидел под маской мачо совсем другого человека, который не знает, как говорить о себе, о личных вещах, который просто не привык откровенничать. Я видел, как теплеют его глаза… Да, это был он — наш архитектор Костя… Андрей Чадов был очень смелым и разным в нашей картине.

Вы уже сказали, что «Доминика» психотерапевтическая история. Резюмируйте: что мы лечим и что объясняем?

Посыл артикулировала Екатерина Васильева . Любовь и злость живут в одном доме, и дело не в злости, а в том, как ты её выражаешь. В христианской традиции — злость и зло слеплены, их не разделяют. Все говорят, что злость — это плохо, это же общепринятая мысль. Открытие психотерапии в том, что нет плохих эмоций: стыд — это не плохо, вина — это не плохо, обиды — не плохо и злость — это не плохо, потому что ничего с этим сделать мы не можем. Злость просто в нас живёт, и мы, как антенны, ловим разные эмоции, но самое плохое, что мы можем сделать — спрятать эмоцию, вытеснить её, закрыть, зажать, что приводит к зацикленности, болезням, к несчастьям главного героя, о котором мы рассказываем в фильме. Фото: ruskino.ru Пардон. Разрушительная система по отношению к себе, — разрушает окружающих.

Это важная часть в фильме, и мы и этот вопрос не оставили без ответа. Нет плохих и хороших эмоций. Это наша природа! Плохо, как мы их выражаем. Плохо, что создаем под воздействием этих эмоций. Зло — это действие. Злость — это эмоция. В этом их принципиальное отличие. И главный посыл фильма — не запрещать себе чувствовать эмоции, если человек запрещает себе выражать злость, он может сломаться. Но можно выразить эту эмоцию разрушительно, а можно конструктивно. В любом случае, надо научиться эмоцию как-то выражать. И мой герой проходит эволюцию, а его тренером является девочка Доминика. Точнее, у нас 7 девочек — дам, начинаем с трёхлетней. Они заставляют героя эмоционально пробуждаться, и он начинает чувствовать нежность, и понимать, что он хочет делать, а что не хочет. За счёт нового знания принимает правильное решение.

Надеюсь, народ пойдёт смотреть «Доминику». Желаю картине успеха. Что будете делать дальше?

Мечтаю следующий фильм снять в Голливуде. Хочу поработать с другого рода саунд-продюсерами, музыкантами, операторами. Нет, не подумайте, я не хочу никого обидеть! У нас очень хорошие композиторы, музыканты, но кино — это ещё и техническая история, наша музыка в кино звучат не так, как американская. Операторы наши — супер. Но со светокоррекцией есть проблемы. А мне необходимо развиваться. Вперёд идти большими шагами. 33 года — пора!