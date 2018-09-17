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Новый клип Enjoykin по фильмам «Брат» окунул фанатов в ностальгию
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Новый клип Enjoykin по фильмам «Брат» окунул фанатов в ностальгию 

Ридус + ещё 3 24 минуты назад
Фото: News.ru
Видеоблогер и музыкант под ником Enjoykin, выкладывающий на YouTube музыкальные пародии выпустил новый клип впервые за 8 месяцев. Новый ролик посвящен фильмам режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».
Новый клип пользователи сети восприняли с одобрением. Многие написали, что возможно это лучшее творение Enjoykin за все время. Другие же писали, что благодаря этому клипу, пересмотрели легендарные фильмы Балабанова и окунулись в приятную ностальгию.
Российский режиссер Алексей Балабанов умер в 2013 году в возрасте 54 лет от сердечного приступа. Его фильмы «Брат», «Война», «Замок», «Груз 200» и другие считаются классикой отечественного кинематографа.
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