Новый клип Enjoykin по фильмам «Брат» окунул фанатов в ностальгию

Видеоблогер и музыкант под ником Enjoykin, выкладывающий на YouTube музыкальные пародии выпустил новый клип впервые за 8 месяцев. Новый ролик посвящен фильмам режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».

Новый клип пользователи сети восприняли с одобрением. Многие написали, что возможно это лучшее творение Enjoykin за все время. Другие же писали, что благодаря этому клипу, пересмотрели легендарные фильмы Балабанова и окунулись в приятную ностальгию.

Российский режиссер Алексей Балабанов умер в 2013 году в возрасте 54 лет от сердечного приступа. Его фильмы «Брат», «Война», «Замок», «Груз 200» и другие считаются классикой отечественного кинематографа.