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«Пробирает до слез»: Enjoykin смонтировали песню «Брат»
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«Пробирает до слез»: Enjoykin смонтировали песню «Брат» 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Российский музыкант-видеоблогер Enjoykin опубликовал на своем канале в YouTube клип «Брат». В Сети сочли, что песня «пробирает до слез» и обязательно станет новым трендом.
Ролик Enjoykin — это трехминутная история, в которой подобраны кадры из фильмов «Брат» и «Брат-2» с Сергеем Бодровым в главной роли.
«Все классно. И сюжет, и текст, и монтаж, и сведение, да и сама музыка классная», — пишут в комментариях к видеозаписи.
«Честно скажу, это невероятно трогательное видео памяти Сергея Бодрова-младшего порвало душу в клочья и довело до горьких рыданий, так как всем сердцем обожаю этого красивого талантливого парня и никогда не смирюсь с его страшной нелепой смертью», — поблагодарили Enjoykin за клип.
Куда более негативно отнеслась аудитория к недавнему клипу Монеточки «90» по мотивам того же «Брата». Многие обвинили певицу в желании «хайпануть» на популярности кино. А вдова режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева назвала его бездарным.
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