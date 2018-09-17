«Пробирает до слез»: Enjoykin смонтировали песню «Брат»

Российский музыкант-видеоблогер Enjoykin опубликовал на своем канале в YouTube клип «Брат». В Сети сочли, что песня «пробирает до слез» и обязательно станет новым трендом.

Ролик Enjoykin — это трехминутная история, в которой подобраны кадры из фильмов «Брат» и «Брат-2» с Сергеем Бодровым в главной роли.

«Все классно. И сюжет, и текст, и монтаж, и сведение, да и сама музыка классная», — пишут в комментариях к видеозаписи.

«Честно скажу, это невероятно трогательное видео памяти Сергея Бодрова-младшего порвало душу в клочья и довело до горьких рыданий, так как всем сердцем обожаю этого красивого талантливого парня и никогда не смирюсь с его страшной нелепой смертью», — поблагодарили Enjoykin за клип.