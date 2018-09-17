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Кейт Бланшетт возвращает в моду брюки клеш
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Кейт Бланшетт возвращает в моду брюки клеш 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кейт Бланшетт продолжает промо-тур своего нового фильма «Тайна дома с часами», где она сыграла на пару с Джеком Блэком. В основу сюжета лег одноименный готический роман американского писателя Джона Беллэрса, вышедший в свет в 1973 году. Главный герой Джонатан пытается отыскать в доме своего дяди часы, которые отсчитывают время до конца света. На премьере в Лос-Анджелесе Кейт, которая сыграла добрую ведьму, появилась в брючном костюме в черно-белую клетку с брюками клеш. Идеальный вариант современной классики.
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