Кейт Бланшетт возвращает в моду брюки клеш 

Кейт Бланшетт продолжает промо-тур своего нового фильма «Тайна дома с часами», где она сыграла на пару с Джеком Блэком. В основу сюжета лег одноименный готический роман американского писателя Джона Беллэрса, вышедший в свет в 1973 году. Главный герой Джонатан пытается отыскать в доме своего дяди часы, которые отсчитывают время до конца света. На премьере в Лос-Анджелесе Кейт, которая сыграла добрую ведьму, появилась в брючном костюме в черно-белую клетку с брюками клеш. Идеальный вариант современной классики.