Джейми Ли Кертис снова противостоит злу на кадрах из сиквела «Хеллоуина» 

Студия Universal опубликовала первые кадры со съемок сиквела классического хоррор-фильма «Хеллоуин».
На снимках можно увидеть Джейми Ли Кертис — звезду «Хеллоуина» 1978 года, снятого Джоном Карпентером.
В новом фильме Джейми Ли Кертис возвращается к прославившей ее роли Лори Строуд, которой предстоит последнее противостояние с маньяком в маске Майклом Майерсом, преследующим ее сорок лет. К роли Майерса вернется актер и режиссер Ник Кастл. Еще одну главную роль сыграет Райан Рис — она воплотит на экране британскую документалистку, которой тоже придется пережить или не пережить столкновение с маньяком.
Ранее был опубликован первый трейлер «Хеллоуина».