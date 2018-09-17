Джейми Ли Кертис снова противостоит злу на кадрах из сиквела «Хеллоуина»

Студия Universal опубликовала первые кадры со съемок сиквела классического хоррор-фильма «Хеллоуин».

В новом фильме Джейми Ли Кертис возвращается к прославившей ее роли Лори Строуд, которой предстоит последнее противостояние с маньяком в маске Майклом Майерсом, преследующим ее сорок лет. К роли Майерса вернется актер и режиссер Ник Кастл. Еще одну главную роль сыграет Райан Рис — она воплотит на экране британскую документалистку, которой тоже придется пережить или не пережить столкновение с маньяком.

Ранее был опубликован первый трейлер «Хеллоуина».