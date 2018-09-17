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Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
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Почему Татьяну Веденееву называли бездарной 

Рамблер 1 час назад
Татьяну Веденееву, сыгравшую компаньонку донны Розы, миллионерши из Бразилии, в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!», киночиновники назвали бездарной и потребовали переснять эпизоды с её участием. К счастью, денег на это не хватило, так что актриса осталась в ленте. Как рассказывала сама Татьяна, оказавшись на площадке с мэтрами Михаилом Казаковым, Александром Калягиным, Валентином Гафтом, Арменом Джигарханяном, она попросту растерялась. Зато после съёмок Александр Калягин поделился секретом: оказывается, все мужчины были влюблены в девушку, но её изысканная красота и отстранённый образ не позволяли маститым актёрам с ней флиртовать. Он же посоветовал юной артистке молча улыбаться в кадре, сохраняя таинственность, что она и сделала. Именно эти загадочность и молчаливость так возмутили чиновников от кино, захотевших вырезать сцены с Веденеевой. Кинематографическая карьера Татьяны Веденеевой не сложилась, хотя комедию «Здравствуйте, я ваша тётя!» зрители полюбили и расхватали на цитаты. Зато Веденеева состоялась как телеведущая и была одной из любимиц генсека Леонида Ильича Брежнева. Однако обиды на цензоров, раскритиковавших её, она не держала и расправляться с ними не стала.
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