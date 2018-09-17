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В сети появились первые кадры Хоакина Феникса в образе Джокера
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В сети появились первые кадры Хоакина Феникса в образе Джокера 

Fancy Journal + ещё 1 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал первые фото Хоакина Феникса в образе Джокера со съемок оригинального фильма про главного злодея комиксов DC.
Филлипс выступает в качестве соавтора сценария и постановщика фильма. Действие картины развернется в начале 80-х годов в Готэме и расскажет историю Артура Флека, которому еще только предстоит стать Джокером. Подробности сюжета пока держат в секрете.
Вдохновением для съемок фильма стали «Таксист» и «Король комедии» Мартина Скорсезе, который продюсирует проект совместно с Эммой Тиллинджер Коскофф и Ричардом Бараттом. В актерский состав также вошли Роберт Де Ниро, Зази Битц и Марк Мэрон.
Мировая премьера «Джокера» состоится 4 октября 2019 года.
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