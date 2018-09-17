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Самые бестолковые суперзлодеи
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Самые бестолковые суперзлодеи 

Рамблер 32 минуты назад
Редкий приключенческий фильм или боевик обходится без злодея. Эти монстры замышляют катастрофы, но их планы всегда проваливаются. И дело не только в непродуманности задумки и непоследовательности действий. Зачастую сами злодеи ведут себя глупо и своими руками рушат грандиозные затеи.
1. Скайнет из фильмов «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009) и «Терминатор: Генезис» (2015). В первом фильме Скайнет захватывает отца Джона Коннора, но почему-то не уничтожает его, что было бы логично, а использует в качестве приманки. Во втором Скайнет захватил уже самого Джона Коннора и снова не убил его, а превратил в киборга и отправил к родителям.
2. Ядовитый плющ из фильма «Бэтмен и Робин» (1997). Ядовитый плющ по неясной причине сотрудничает с Мистером Фризом, хотя их планы расходятся радикально: если она собирается заселить всю планету зеленью, то он намерен заморозить мир. Кроме того, она чрезмерно болтлива и сама же выдаёт свои злодейства.
3. Август де Винтер из фильма «Мстители» (1998). Август научился управлять погодой, но не продал изобретение, а начал запугивать мировую общественность, для чего даже заявился на заседание ООН. А ещё у него была странная мания: самого себя и своих подчинённых де Винтер обожал одевать в костюмы медведей.
И ещё о семи бестолковых злодеях смотрите в видео.
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