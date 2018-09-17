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Курян приглашают на фестиваль итальянских фильмов
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Курян приглашают на фестиваль итальянских фильмов 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Фестивали итальянских фильмов в Курской области стартует с понедельника, 17 сентября, и продлится до конца ноября. В Курске проведение фестиваля запланировано на октябрь. В минуципальных кинотеатрах области и города покажут шесть фильмов, пять из которых — комедии, одна — мелодрама с участием Моники Беллуччи. Звезда Голивуда снялась в кинокартине «Чудеса». Если это не убедительный аргумент для просмотра фильма, то Гран-при 67-го Каннского кинофестиваля, которое завоевали «Чудеса», убедит самых изысканных курских критиков.
Режиссеры двух представленных фильмов («Закону тут не место» и «Уедем к чертовой бабушке») — самые известные современные комики Италии — Фикарра и Пиконе (Ficarra&Picone). Они сами исполняют главные роли в своих киноработах. Фикарра и Пиконе не только режиссеры и актеры, но еще и журналисты: они ведут юмористические вечерние новости на первом канале итальянского ТВ.
Список фильмов-участников фестиваля:
«Помнишь меня?»Режиссер: Роландо Равелло, 2014 г., 91 мин, 12+, комедия
«Из Неаполя с любовью»Режиссер: Джанлука Ансанелли, 2016 г., 101 мин., 12+, комедия
«Закону тут не место»Режиссеры: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, 2017 г., 95 мин., 12+, комедия
«Чудеса»Режиссер: Аличе Рорвахер, 2014 г., 112 мин, 12+, мелодрама
«Уедем к чертовой бабушке»Режиссеры: Сальваторе Фикарра и Валентино Пиконе, 2014 г., 99 мин., 12+, комедия
«Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»Режиссер: Катерина Кароне, 2016г, 90 мин., 12+, романтическая комедия.
Текст: Аня Гатилова
По материалам Media City.
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