Курян приглашают на фестиваль итальянских фильмов

Фестивали итальянских фильмов в Курской области стартует с понедельника, 17 сентября, и продлится до конца ноября. В Курске проведение фестиваля запланировано на октябрь. В минуципальных кинотеатрах области и города покажут шесть фильмов, пять из которых — комедии, одна — мелодрама с участием Моники Беллуччи . Звезда Голивуда снялась в кинокартине «Чудеса». Если это не убедительный аргумент для просмотра фильма, то Гран-при 67-го Каннского кинофестиваля, которое завоевали «Чудеса», убедит самых изысканных курских критиков.

Режиссеры двух представленных фильмов («Закону тут не место» и «Уедем к чертовой бабушке») — самые известные современные комики Италии — Фикарра и Пиконе (Ficarra&Picone). Они сами исполняют главные роли в своих киноработах. Фикарра и Пиконе не только режиссеры и актеры, но еще и журналисты: они ведут юмористические вечерние новости на первом канале итальянского ТВ.

Список фильмов-участников фестиваля:

«Из Неаполя с любовью»Режиссер: Джанлука Ансанелли , 2016 г., 101 мин., 12+, комедия

«Закону тут не место»Режиссеры: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, 2017 г., 95 мин., 12+, комедия

«Чудеса»Режиссер: Аличе Рорвахер, 2014 г., 112 мин, 12+, мелодрама

«Уедем к чертовой бабушке»Режиссеры: Сальваторе Фикарра и Валентино Пиконе, 2014 г., 99 мин., 12+, комедия

«Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»Режиссер: Катерина Кароне, 2016г, 90 мин., 12+, романтическая комедия.

Текст: Аня Гатилова

По материалам Media City.