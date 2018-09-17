Внук Джека Николсона дебютирует в кино

Дюку Николсону предложили роль в социальном триллере.

На смену поколению гениальных актеров приходят новые. Это закон жизни. И часто случается так, что новых героев предстоит играть отпрыскам знаменитых артистов.

Актерские династии в кинематографе, конечно, не редкость. Но молодому поколению актеров, являющихся родственниками звезд приходится нелегко. Им всегда приходится доказывать, что они не хуже своих знаменитых «предков».

В ближайшее время предстоит это сделать и внуку легендарного Джека Николсона . Дюк Николсон готовится сыграть в социальном триллере режиссера Джордана Пила «Мы».

О роли, которая ему досталась, Николсон-младший предпочитает пока не рассказывать, но признается, что очень взволнован и вместе с тем намерен доказать, что «природа на нем не отдохнула».

Детали сюжета триллера «Мы» создатели фильма держат в секрете. Известно лишь то, что речь пойдет о двух парах влюбленных.

Вместе с Дюком Николсоном в фильме примут участие Элизабет Мосс (“История служанки”), Люпита Нионго (“Звездные войны: Пробуждение силы”) и Уинстон Дьюк (“Черная пантера”).

Премьера фильма назначена на весну 2019 года.