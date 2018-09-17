Ещё
Внук Джека Николсона дебютирует в кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Внук Джека Николсона дебютирует в кино 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Дюку Николсону предложили роль в социальном триллере.
На смену поколению гениальных актеров приходят новые. Это закон жизни. И часто случается так, что новых героев предстоит играть отпрыскам знаменитых артистов.
Актерские династии в кинематографе, конечно, не редкость. Но молодому поколению актеров, являющихся родственниками звезд приходится нелегко. Им всегда приходится доказывать, что они не хуже своих знаменитых «предков».
В ближайшее время предстоит это сделать и внуку легендарного Джека Николсона. Дюк Николсон готовится сыграть в социальном триллере режиссера Джордана Пила «Мы».
О роли, которая ему досталась, Николсон-младший предпочитает пока не рассказывать, но признается, что очень взволнован и вместе с тем намерен доказать, что «природа на нем не отдохнула».
Детали сюжета триллера «Мы» создатели фильма держат в секрете. Известно лишь то, что речь пойдет о двух парах влюбленных.
Вместе с Дюком Николсоном в фильме примут участие Элизабет Мосс (“История служанки”), Люпита Нионго (“Звездные войны: Пробуждение силы”) и Уинстон Дьюк (“Черная пантера”).
Премьера фильма назначена на весну 2019 года.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры и актрисы, которые снимались пьяными11
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной4
Чем закончились любимые сериалы3
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе4
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
12:33
Самые глупые суперзлодеи
Фильмы
02:54
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
Фильмы Актеры
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение