Более 1,1 млн человек посетили летние кинотеатры в Москве с 1 августа по 9 сентября

Более 1,1 млн зрителей посетили летние кинотеатры под открытым небом в рамках проекта «Московское кино», 30 площадок открылись в разных округах города 1 августа и завершили работу 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе «Московского кино».

«С 1 августа по 9 сентября кинозалы под открытым небом посетили более 1 млн 154 тыс. зрителей. В рамках программы проекта было показано более 150 кинокартин и мультфильмов. Среди них современные российские и зарубежные фильмы, советская классика. Детская программа была представлена мультфильмами и сказками. Часть репертуара составляли ленты, вошедшие в шорт-лист приза мэра. Также зрители могли посмотреть ряд новинок проката еще до официальной премьеры — например, фильм «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Гости летних кинотеатров смогли не только увидеть ленту за неделю до премьеры, но и пообщаться с ее создателями — сценаристом Георгием Малковым , актрисой Викторией Соловьевой и режиссером Михаилом Расходниковым. Посмотреть кино и поучаствовать в мастер-классах представителей киноиндустрии все желающие могли бесплатно пять дней в неделю», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на 30 площадках, открытых в каждом округе Москвы, прошло почти 620 детских мастер-классов. Дети могли встретиться с любимыми героями сказок и мультфильмов, учились рисовать, лепить из пластилина, моделировать воздушных змеев и создавать игрушек из фетра.

«Участие в детских мастер-классах приняли более 113 тыс. маленьких москвичей. Для взрослой аудитории преподаватели Школы актерского мастерства «Театр без границ» провели около 540 уроков и мастер-классов по актерскому мастерству, ораторскому искусству и хореографии, которые посетили приблизительно 18,7 тыс. человек», — говорится в материале.

Сообщается также, что большой популярностью пользовались также зоны буккроссинга от библиотек Москвы. Жители столицы взяли и принесли почитать более 5 тыс. книг. Кроме того, рядом с каждым кинотеатром работали танцевальные площадки и фуд-корты.