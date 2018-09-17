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Фильм «Дикая собака Динго» бесплатно покажут на северо-востоке столицы
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Фильм «Дикая собака Динго» бесплатно покажут на северо-востоке столицы 

Управа района Отрадное + ещё 5 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
На северо-востоке столицы состоится бесплатный показ фильма «Дикая собака Динго», снятого режиссером Юлием Карасиком в 1962 году. Зрителей будут ждать в воскресенье, 23 сентября в павильоне «Книги» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставки.
— Фильм, выстроенный чуть ли не целиком на крупных планах Галины Польских, похожей на заколдованную принцессу, и свободной раскованности природы, мерцает жемчужной красотой и так трепетно и тонко рассказывает о любви, что сердце сжимается, — отметили в пресс-службе ВДНХ. До фильма лекцию о нём проведёт куратор кинопоказов Александра Устюжанина, а после состоится обсуждение увиденного. Киносеанс начнется в 18.30. Вход свободный для зрителей старше шести лет по предварительной регистрации на сайте павильона.
Напомним, павильон «Книги» находится по адресу: проспект Мира, 119, стр. 516. (ип)
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