Фильм «Дикая собака Динго» бесплатно покажут на северо-востоке столицы 

На северо-востоке столицы состоится бесплатный показ фильма «Дикая собака Динго», снятого режиссером Юлием Карасиком в 1962 году. Зрителей будут ждать в воскресенье, 23 сентября в павильоне «Книги» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставки.
— Фильм, выстроенный чуть ли не целиком на крупных планах Галины Польских, похожей на заколдованную принцессу, и свободной раскованности природы, мерцает жемчужной красотой и так трепетно и тонко рассказывает о любви, что сердце сжимается, — отметили в пресс-службе ВДНХ. До фильма лекцию о нём проведёт куратор кинопоказов Александра Устюжанина, а после состоится обсуждение увиденного. Киносеанс начнется в 18.30. Вход свободный для зрителей старше шести лет по предварительной регистрации на сайте павильона.
Напомним, павильон «Книги» находится по адресу: проспект Мира, 119, стр. 516. (ип)