Долли Партон и Sia записали саундтрек для фильма Энн Флетчер

Королева кантри Долли Партон записала кавер на свою собственную песню «Here I am» 1971 года совместно с австралийской певицей Sia. Композиция войдет в саундтрек музыкального фильма Энн Флетчер «Dumplin’», главные роли в котором исполнят Дженнифер Эннистон и Даниэль МакДональд.

Фильм основан на одноименном бестселлере Джули Мерфи. Это история девочки-подростка Уилл, чья мама — бывшая королева красоты. Все вокруг зовут Уилл «пышечкой», но, несмотря на это, она чувствует себя уверено и комфортно…пока не влюбляется в парня по имени Бо.

Всего в саундтрек войдут двенадцать композиций Долли Партон, записанные в коллаборации с Мирандой Ламберт и Линдой Перри.

Точная дата премьеры пока не сообщается, но оценить саундтрек можно здесь.