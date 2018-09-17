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Долли Партон и Sia записали саундтрек для фильма Энн Флетчер
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Долли Партон и Sia записали саундтрек для фильма Энн Флетчер 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Королева кантри Долли Партон записала кавер на свою собственную песню «Here I am» 1971 года совместно с австралийской певицей Sia. Композиция войдет в саундтрек музыкального фильма Энн Флетчер «Dumplin’», главные роли в котором исполнят Дженнифер Эннистон и Даниэль МакДональд.
Фильм основан на одноименном бестселлере Джули Мерфи. Это история девочки-подростка Уилл, чья мама — бывшая королева красоты. Все вокруг зовут Уилл «пышечкой», но, несмотря на это, она чувствует себя уверено и комфортно…пока не влюбляется в парня по имени Бо.
Всего в саундтрек войдут двенадцать композиций Долли Партон, записанные в коллаборации с Мирандой Ламберт и Линдой Перри.
Точная дата премьеры пока не сообщается, но оценить саундтрек можно здесь.
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