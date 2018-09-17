Экс-возлюбленный Аглаи Тарасовой спровоцировал слухи о новом романе

Бывший возлюбленный актрисы Аглаи Тарасовой (дочь Ксении Рапопорт) — Милош Бикович поделился фотографией с сербской моделью Барбарой Таталович, с которой недавно появился на Венецианском кинофестивале.

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Новый взгляд на русскую историю: Милош Бикович снялся в главной роли сериала «Крылья империи»Первый канал анонсировал премьеру сериала про падение Российской империи. Одна из главных ролей досталась сербскому актеру Милошу Биковичу, известному в России по сериалу «Отель Элеон» и «Солнечному удару» Никиты Михалкова. Поклонники уже успели сравнить внешность новой подруги звезды фильма «Лед» Милоша Биковича и его экс-невесты Аглаи Тарасовой. Пара распалась после того, как экраны вышел их совместная кинолента и фанаты предположили, чтоб очередной роман молодых людей был всего лишь очередным пиар-ходом.

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В рамках 75-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Закатать в асфальт» с Мэлом Гибсоном в главной роли. Среди звездных гостей на красной дорожке был замечен и сербский актер Милош Бикович, которого сопровождала 22-летняя модель Барбара Таталович. Пока журналистам не удалось выяснить, в каких отношениях состоят молодые люди. Однако парочка не расставалась весь вечер: Милош бросал на Барбару влюбленные взгляды, а его спутница опиралась на предложенную руку, не отходя от Биковича ни на минуту.