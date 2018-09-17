Ещё
Джулианна Мур в фотосессии для октябрьского номера Town & Country
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Джулианна Мур в фотосессии для октябрьского номера Town & Country 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Несколько дней назад в прокате стартовала драма «Бельканто» с Кеном Ватанабе и Джулианной Мур в роли оперной дивы; сама актриса, тем временем, примеряет роскошные образы от кутюр не только на большом экране, но и на страницах октябрьского номера Town & Country.
По сюжету «Бельканто» оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга…
Дублированный трейлер фильма:
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Новые фото: Тэрон Эджертон и Джейми Белл на съемках байопика об Элтоне Джоне Бойд Холбрук отказался участвовать в пресс-туре «Хищника» из-за секс-скандала Эшли Бенсон показала свои нью-йоркские апартаменты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли
Чем закончились любимые сериалы3
Новый Джокер выглядит непривычно
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной5
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
08:20
Роли, для которых актеры слишком изменились
Актеры Фильмы
02:53
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Фильмы Актеры
12:33
Самые глупые суперзлодеи
Фильмы
02:54
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
Фильмы Актеры
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение