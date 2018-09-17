Джулианна Мур в фотосессии для октябрьского номера Town & Country

Несколько дней назад в прокате стартовала драма «Бельканто» с Кеном Ватанабе и Джулианной Мур в роли оперной дивы; сама актриса, тем временем, примеряет роскошные образы от кутюр не только на большом экране, но и на страницах октябрьского номера Town & Country.

По сюжету «Бельканто» оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга…

Дублированный трейлер фильма:

попкорнnews