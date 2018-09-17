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Самые интересные события новой недели 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ожидается много мероприятий, которые предстоит выбирать москвичам с 17 по 23 сентября.
В течение следующих семи дней в Москве доступно много мероприятий для любителей музеев и театра, литературы и кино.
Так, на этой неделе в городе откроется выставка, которую оценят любители современного искусства. Помимо того, в программе есть кинофестивали и концерт классической музыки.
По данным на портале мэра и правительства Москвы, 18 сентября Культурный центр ЗИЛ приглашает на вечеринку «Книжный своп». Там возможно отдать ненужные книги в хорошем состоянии и взять понравившиеся, а также обсудить литературу.
Во вторник, помимо того, в Музее AZ покажут картину «Теорема» Пьера Паоло Пазолини, снятую режиссером по собственному роману. Фильм пронизан символами и аллегориями, социальной, религиозной и философской полемикой.
Наконец, 23 сентября москвичи и гости города могут сходить в Московский театр юного зрителя на спектакль Камы Гинкаса «Вариации тайны» по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта. Особенность постановки в том, что в ней нет убийств и краж. В результате чего зрителям придется долгое время гадать, что связывает двух героев.
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