Самые интересные события новой недели

Ожидается много мероприятий, которые предстоит выбирать москвичам с 17 по 23 сентября.

В течение следующих семи дней в Москве доступно много мероприятий для любителей музеев и театра, литературы и кино.

Так, на этой неделе в городе откроется выставка, которую оценят любители современного искусства. Помимо того, в программе есть кинофестивали и концерт классической музыки.

По данным на портале мэра и правительства Москвы, 18 сентября Культурный центр ЗИЛ приглашает на вечеринку «Книжный своп». Там возможно отдать ненужные книги в хорошем состоянии и взять понравившиеся, а также обсудить литературу.

Во вторник, помимо того, в Музее AZ покажут картину «Теорема» Пьера Паоло Пазолини, снятую режиссером по собственному роману. Фильм пронизан символами и аллегориями, социальной, религиозной и философской полемикой.

Наконец, 23 сентября москвичи и гости города могут сходить в Московский театр юного зрителя на спектакль Камы Гинкаса «Вариации тайны» по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта. Особенность постановки в том, что в ней нет убийств и краж. В результате чего зрителям придется долгое время гадать, что связывает двух героев.