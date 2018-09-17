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HBO выпустит документальный фильм о Елизавете II
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HBO выпустит документальный фильм о Елизавете II 

Heroine.ru 56 минут назад
Фото: Heroine.ru
Одержимость королевской семьей не спадает, и обсуждение брака Меган Маркл и Принца Гарри только подлили масла в огонь. HBO не отстает от трендов и планирует выпустить документальный фильм о Королеве Елизавете II.
«Queen of the World» покажет уникальный взгляд на роль Ее Величества на мировой арене, а также интимные подробности ее отношений с другими членами Королевской семьи, включая Принца Чарльза, Камиллу Паркер-Боулз, Принцессу Анну, Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Принца Гарри и Меган Маркл. В проекте будут использованы кадры из частных архивов королевы. Ожидается, что проект станет первым фильмом, который покажет жизнь за пределом королевского балкона и окажется самой личной историей о монархии за десятилетия. В 1969 году семья уже давала согласие на съемки в течение 18 месяцев, но показ был отменен из-за того, что королева посчитала это серьезным вторжением в свою жизнь. 38 часов неотредактированных съемок оставались под замком на протяжении десятилетий.
Премьера фильма состоится в октябре этого года.
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