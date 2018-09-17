HBO выпустит документальный фильм о Елизавете II

Одержимость королевской семьей не спадает, и обсуждение брака Меган Маркл и Принца Гарри только подлили масла в огонь. HBO не отстает от трендов и планирует выпустить документальный фильм о Королеве Елизавете II.

«Queen of the World» покажет уникальный взгляд на роль Ее Величества на мировой арене, а также интимные подробности ее отношений с другими членами Королевской семьи, включая Принца Чарльза, Камиллу Паркер-Боулз, Принцессу Анну, Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Принца Гарри и Меган Маркл. В проекте будут использованы кадры из частных архивов королевы. Ожидается, что проект станет первым фильмом, который покажет жизнь за пределом королевского балкона и окажется самой личной историей о монархии за десятилетия. В 1969 году семья уже давала согласие на съемки в течение 18 месяцев, но показ был отменен из-за того, что королева посчитала это серьезным вторжением в свою жизнь. 38 часов неотредактированных съемок оставались под замком на протяжении десятилетий.

Премьера фильма состоится в октябре этого года.