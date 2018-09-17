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На съемках сериала «Смерш» погиб актер
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На съемках сериала «Смерш» погиб актер 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сейчас в Ярославской области проходят съемки сериала «Смерш». Однако стало известно, что во время репетиции сцены с массовой дракой произошло ЧП. Один из актеров получил удар в висок, который стал для него смертельным.
«50-летний мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки», — сообщил Следственный комитет РФ в соцсети Twitter. По факту гибели актера массовок уже возбуждено уголовное дело. Сейчас опрашиваются члены съемочной группы для выяснений всех обстоятельств произошедшего. Задержан ли человек, который нанес смертельный удар в висок, пока неизвестно.
Добавим, что сериал «Смерш» повествует о бойцах контрразведывательной организации и ее работе во время Второй мировой войны, передает Life.
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