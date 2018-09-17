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Работы Алексея Германа представят в лефортовском кинотеатре
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Работы Алексея Германа представят в лефортовском кинотеатре 

Префектура Юго-Восточного административного округа 29 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Фильмографию режиссера Алексея Германа представят в кинотеатре «Факел» (шоссе Энтузиастов, дом 15/16) в районе Лефортово.
Любители отечественного авторского кино смогут увидеть картины режиссера, каждая из которых представляет собой весь мир — с мельчайшими деталями, обрывками диалогов и безымянными персонажами. А начнется ретроспектива 19 сентября с документальной ленты Сергея Карандашова «Мастерская» (2018 год, 12+, начало — в 19.00) о работе Студии первого и экспериментального фильма, созданной Германом в 1988 году.
20 сентября киноманы смогут увидеть с пленки фильм Алексея Германа по повести Бориса Лавренева «Седьмой спутник» (1967 год, 0+, начало — в 21.00). 21 сентября состоится показ экранизации повести Константина Симонова «Двадцать дней без войны» (1976 год, 0+, начало — в 17.20). 22 сентября зрители увидят на большом экране основанный на одноименной повести отца режиссера фильм, где произошло рождение особенного германовского киноязыка, — «Мой друг Иван Лапшин» (1984 год, 12+, начало — в 13.10). Завершится ретроспектива 23 сентября фильмом, снимавшимся более 14 лет и законченным после смерти режиссера, — «Трудно быть Богом» (2013 год, 18+, начало — в 15.30).
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