Работы Алексея Германа представят в лефортовском кинотеатре

Фильмографию режиссера Алексея Германа представят в кинотеатре «Факел» (шоссе Энтузиастов, дом 15/16) в районе Лефортово.

Любители отечественного авторского кино смогут увидеть картины режиссера, каждая из которых представляет собой весь мир — с мельчайшими деталями, обрывками диалогов и безымянными персонажами. А начнется ретроспектива 19 сентября с документальной ленты Сергея Карандашова «Мастерская» (2018 год, 12+, начало — в 19.00) о работе Студии первого и экспериментального фильма, созданной Германом в 1988 году.

20 сентября киноманы смогут увидеть с пленки фильм Алексея Германа по повести Бориса Лавренева «Седьмой спутник» (1967 год, 0+, начало — в 21.00). 21 сентября состоится показ экранизации повести Константина Симонова «Двадцать дней без войны» (1976 год, 0+, начало — в 17.20). 22 сентября зрители увидят на большом экране основанный на одноименной повести отца режиссера фильм, где произошло рождение особенного германовского киноязыка, — «Мой друг Иван Лапшин» (1984 год, 12+, начало — в 13.10). Завершится ретроспектива 23 сентября фильмом, снимавшимся более 14 лет и законченным после смерти режиссера, — «Трудно быть Богом» (2013 год, 18+, начало — в 15.30).