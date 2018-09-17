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Режиссер «Венома» подтвердил наличие пост-титровой сцены
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Режиссер «Венома» подтвердил наличие пост-титровой сцены 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Пока фанаты Венома из комиксов Marvel и лично Тома Харди отсчитывают оставшиеся дни до премьеры супергеройского блокбастера Sony, режиссер «Венома» Рубен Флейшер поделился новыми подробностями о фильме — и, в частности, подтвердил наличие минимум одной пост-титровой сцены (в чем, впрочем, и так мало кто сомневался).
В интервью Fandango на прямой вопрос, есть ли в «Веноме» пост-титровые сцены, режиссер ответил:
«Мне кажется, в случае с любым кинокомиксом уйти из зала до окончания титров — это ошибка».
Справедливости ради стоит отметить, что как минимум в одном случае это ошибкой не было — в «Бэтмене против Супермена» зрители пост-титровых сцен, например, не дождались.
Фанаты «Венома», между тем, уже гадают, что могут показать в пост-титровых сценах фильма. Пока есть две версии того, каким образом пост-титровые сцены «Венома» намекнут на потенциальный сиквел: появление в одной из этих сцен Вуди Харрельсона, который в свое время оговорился, что в этом фильме у него совсем маленькая роль, но в сиквеле будет больше (фанаты подозревают, что Вуди досталась роль Карнажа) и камео Человека-паука. По слухам, именно ради потенциального тим-апа Венома с Человеком-пауком в будущих сиквелах Sony отказалась от «взрослого» рейтинга и в итоге выпустит «Венома» с мягким рейтингом PG-13.
Олеся Шишкина
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