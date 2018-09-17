34-ый Международный кинофестиваль в Хайфе

Всего на фестивале покажут около 250 фильмов, в программе новые художественные, документальные, анимационные фильмы и картины прошлых лет, снятые именитыми режиссерами. Среди них фильмы — обладатели престижных наград 2017-2018 гг. Израильский кинематограф будет представлен 72 новыми работами.

У фестиваля очень объемная программа, кроме международного конкурса, — конкурсы израильских художественных, документальных и анимационных фильмов. Вокруг конкурсов — большое разнообразие предлагаемых просмотров, объединенных в «панораму», «ретроспективы», «детские фильмы», «полуночное безумие» и «специальные показы». В международном конкурсе — 8 фильмов 2018 года. Россия в конкурс попала с картинами «Подбросы» (Россия, Ирландия, Литва, Франция) Ивана И. Твердовского и «Довлатов» (Россия, Польша, Сербия) Алексея Германа-младшего. В этом же соревновании участвуют картины «Американские животные» (США, Великобритания) Барта Лейтона , «Пылающий» (Южная Корея) Ли Чхан-дона. Фото: family-values.ru Церемония открытия кинофестиваля посвящена скончавшемуся в этом году в возрасте 70 лет кинопродюсеру Леону Эдри. Вместе с младшим братом Моше Леон Эдри создал прокатную компанию United King и построил в Израиле сеть кинотеатров «Синема Сити». Братья Леон и Моше Эдри детьми приехали в Израиль из Марокко, семья жила бедно, главной отдушиной для детей был кинотеатр, куда братья проникали без билетов. Так детское увлечение переросло в дело всей жизни. На церемонии открытия зрители увидят фильм «Другая история» режиссера, продюсера Ави Нешера. В центре сюжета судьба двух девушек, одна бежит от хаоса светского гедонизма, а другая борется за свободу, пытаясь убежать от семьи, давшей ей религиозное воспитание.

Еще один вечер будет посвящен памяти Саши Кляйна , ушедшего из жизни 12 августа 2018 года в возрасте 69 лет. Саша Кляйн — продюсер документального и художественного кино, один из создателей 9 канала (главного русскоязычного канала Израиля), преподаватель университета Тель-Авива. Последний фильм, в съемках которого он принимал участие в качестве продюсера, — «Операция Свадьба». В основе фильма реальная история, когда в 1970 году группа еврейских диссидентов планировала угнать пустой самолет и покинуть СССР. Прошло 45 лет после этого события, и только теперь режиссер Анат Залмансон-Кузнецова перенесла на экран историю своих родителей — участников этой трагедии, и в этом ей помог Саша Кляйн. Если говорить о советских картинах, то именно Кляйн был израильским сопродюсером картины «Паспорт» режиссера Георгия Данелии и даже сыграл одну из эпизодических ролей. Хайфский кинофестиваль в честь Саши Кляйна устроит показ фильма «Знаешь, мама, где я был?» режиссера Левана Габриадзе . Используя тексты, стихи и рисунки Леван с помощью анимации оживляет мемуары своего знаменитого отца Резо Габриадзе — грузинского художника, писателя скульптора, сценариста, основателя театра марионеток в Тбилиси. Леван рассказывает: «Мой отец никогда не записывал свои истории, а мне хотелось поделиться ими с другими людьми. Больше двадцати лет я мечтал сделать этот фильм. Это доброе, душевное и лиричное кино, которым, как я надеюсь, людям захочется делиться друг с другом. Это моя связь с корнями и с будущими поколениями. Дань уважения близким и дорогим мне людям».

Саша Кляйн. Фото: stmegi.com Памяти известного израильского монтажера кино, сценаристки и режиссера Эры Лапид и продюсера Цви Шпильмана будет посвящен показ оцифрованной копии фильма «Один из нас» при участии режиссера, сценариста Ури Барабаша.

Фестиваль предлагает зрителям огромный выбор картин. Кого-то заинтересуют новые произведения мастеров современного киноискусства, кого-то ретроспектива Аньес Варды или отреставрированная киноклассика, или фильмы о деятелях искусства — Марии Каллас, Бэнкси и других.

Ожидается, что фестивальные мероприятия посетят около 300 тысяч человек, которые могут «попробовать» разное кино, в том числе, и «вкусное» в программе «Кулинарное кино» с лучшими фильмами о еде, дегустациями и встречами с шеф-поварами и специалистами. Для любителей подводного мира — фильмы, снятые под водой, для подсевших на сериалы, — акции, посвященные израильскому сериалу «Фауда» и французскому «Ле бюро» при участии авторов и актеров. Фото: glamur.co.il В Нижней Хайфе для фестиваля построен инновационный комплекс виртуальной реальности, в котором будут показаны лучшие фильмы VR со всего мира. В центре «Мерказ Кригер» в рамках фестиваля будет работать выставка карикатур с ретроспективой лучших работ в этом жанре. В экспозиции — карикатуры, созданные в период с 1995 по 2017 годы мастерами из 67 стран. Выставка откроется 26 сентября торжественной церемонией при участии карикатуристов. Также в программе международные конференции и демонстрация для кинематографистов уникальных технологий и многое другое. Фестиваль посетят сотни почетных гостей, включая израильских и зарубежных актеров, режиссеров и продюсеров.

На большинство мероприятий вход бесплатный. Это и концерты, и показы фильмов, и кинотуры при участии режиссеров и актеров, и ярмарка художников, а также различные мероприятия для всей семьи на открытом воздухе.

Призовая статуэтка, вручаемая Хайфским международным Кинофестивалем по итогам конкурсов, является репликой статуи «Братство», созданной известным художником Йослом Бергнером.