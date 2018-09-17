8 фильмов о любви к лошадям

На ivi премьера фильма «Прирожденная наездница», и мы собрали еще несколько фильмов о любви к лошадям.

Прирожденная наездница

Destined to Ride, 2018

Прирожденная наездница

Лили на лето отправляют в глухомань, на ранчо. Девушка от этого не в восторге — дома остались друзья и привычная тусовка. Но оказывается, что и в сельской местности есть жизнь. Ей легко удается подружиться с местными ребятами, чуть сложнее оказывается найти общий язык с лихим конем Фисташкой.

Черный красавец

Black Beauty, 1994

Черный красавец

Жизнь Черного красавца нельзя назвать безмятежной и легкой. Он переходит от хозяев к хозяевам, и никогда не сможешь предугадать, как сложится все на новом месте: то ли будут холить и лелеять, то ли загонять на тяжелой работе.

Заклинатель лошадей

The Horse Whisperer, 1998

Заклинатель лошадей

Конь Пилигрим после несчастного случая никого к себе не подпускает, поэтому хозяйка решает показать его знаменитому специалисту по лошадям. А поскольку тот не желает покидать свое ранчо, женщина вынуждена сама везти к нему коня.

Боевой конь

War Horse, 2011

Боевой конь

Мальчик Альберт и конь Джоуи очень подружились и привязались друг к другу. Когда начинается Первая мировая война, коня забирают в армию, а мальчик еще слишком юн, чтобы служить. Однако, как только представится возможность, Альберт отправится вслед за своим другом.

Браслет-2 Браслет-2 Мощный рысак по кличке Браслет-2 начинал свою трудовую деятельность, участвуя в скачках. Однако, когда случается гражданская война, всем не до таких глупостей, коня переводят в самые обычные гужевые перевозки.

Девушка и Гранд

Девушка и Гранд

Марина Кошевая мечтает стать наездницей, но ее никто всерьез не воспринимает, потому что не хватает физических данных. Зато она может работать конюхом, и когда списанного коня собираются умертвить, Марина отвоевывает его, выхаживает и получает преданного друга, с которым можно выйти на международные соревнования.

Жеребенок

Жеребенок

Короткометражный фильм о жеребенке, родившемся при обозе в Красной армии. Солдату Трофиму приказывают пристрелить малыша, чтобы тот не тормозил передвижение, но у мужика не поднимается рука.

Идальго: Погоня в пустыне

Hidalgo, 2004

Идальго: Погоня в пустыне

Американца Фрэнка Хопкинса и его мустанга Идальго приглашают на скачки «Море огня», где прежде могли принимать участие только бедуины. Фрэнк лично воспитал Идальго, и на Западе ему нет равных, а теперь коню предстоит доказать, что он лучший даже среди арабских скакунов.