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Снятый в Саратове фильм о фальсификациях на выборах участвует в «Артдокфесте»
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Снятый в Саратове фильм о фальсификациях на выборах участвует в «Артдокфесте» 

Свободные новости 27 минут назад
Фото: Свободные новости
Cнятый в Саратове документальный фильм «TELEGRAMеры: хроника российских выборов в одном чате» отобран для участия в «Артдокфесте». Об этом сегодня, 17 сентября, сообщил на своей странице в Facebook один из его создателей Григорий Гришин.
Фильм можно посмотреть на сайте фестиваля. Кроме того, в группе фестиваля в Facebook проходит голосование за лучший фильм программы «Артдоксеть». Победитель голосования будет включен в основную программу фестиваля.
«Это было бы очень почетно и важно для нас. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, проголосуйте за наш фильм», — предложил своим зрителям Гришин.
Отдать свой голос за саратовцев можно, пройдя по ссылке. Фильм рассказывает о наблюдателях, которые участвовали в выборах губернатора и депутатов Саратовской областной думы в 2017 году.
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