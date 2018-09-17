В Центральной библиотеке показали детский художественный фильм «Когда я стану великаном»

В Центральной библиотеке 13 сентября на встрече в «Киноклубе большой Москвы» был представлен детский художественный фильм, снятый на киностудии им. М. Горького режиссёром Инной Туманян «Когда я стану великаном», имеющий подзаголовок «Несколько историй из жизни Петра Копейкина, восьмиклассника и поэта». Кинолента вышла на экраны в августе 1979 году и является перенесением в реалии конца 1970-х годов мотивов «мушкетёрских» романов.

Петя Копейкин — первая главная роль Михаила Ефремова . В 1979 году фильм был удостоен приза ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика», где Михаил Ефремов получил приз Киностудии имени Горького за лучший дебют.

Название фильма взято из стихотворения советского поэта Владимира Лапина , который, как и Петя Копейкин, начал писать стихи в 12 лет. Отрывок из этого стихотворения звучит в фильме:

Когда я вырасту и стану великаном,

Я всем разбитые коленки залечу.

Я стану им, я обязательно им стану,

Ведь в жизни только этого хочу …