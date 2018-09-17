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В Центральной библиотеке показали детский художественный фильм «Когда я стану великаном»
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В Центральной библиотеке показали детский художественный фильм «Когда я стану великаном» 

Администрация городского округа Щербинка 19 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
В Центральной библиотеке 13 сентября на встрече в «Киноклубе большой Москвы» был представлен детский художественный фильм, снятый на киностудии им. М. Горького режиссёром Инной Туманян «Когда я стану великаном», имеющий подзаголовок «Несколько историй из жизни Петра Копейкина, восьмиклассника и поэта». Кинолента вышла на экраны в августе 1979 году и является перенесением в реалии конца 1970-х годов мотивов «мушкетёрских» романов.
Петя Копейкин — первая главная роль Михаила Ефремова. В 1979 году фильм был удостоен приза ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика», где Михаил Ефремов получил приз Киностудии имени Горького за лучший дебют.
Название фильма взято из стихотворения советского поэта Владимира Лапина, который, как и Петя Копейкин, начал писать стихи в 12 лет. Отрывок из этого стихотворения звучит в фильме:
Когда я вырасту и стану великаном,
Я всем разбитые коленки залечу.
Я стану им, я обязательно им стану,
Ведь в жизни только этого хочу …
Перед показом фильма зрители традиционно посмотрели видео-лекцию Сергея Сидоренко «Мультипликация», в которой была представлена мультипликация разных жанров и годов выпуска. Встреча киноклуба получилась легкой и беззаботной благодаря прекрасному фильму и интересной видео-лекции.
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