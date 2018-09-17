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Эмили Блант, Бен Уишоу, Мерил Стрип и другие звезды в трейлере «Мэри Поппинс возвращается»
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Эмили Блант, Бен Уишоу, Мерил Стрип и другие звезды в трейлере «Мэри Поппинс возвращается» 

Попкорн News + ещё 3 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Студия Disney порадовала поклонников семейного кино и лично Эмили Блант новым полноценным трейлером фильма «Мэри Поппинс возвращается», который стартует в прокате на новогодние каникулы.
Действие фильма разворачивается в Лондоне в эпоху депрессии 1930-х годов. Майкл и Джейн Бэнкс давно выросли. Майкл живет в доме на Вишнёвой улице с тремя детьми и домработницей Эллен. После того, как в семье Майкла случается беда, загадочная Мэри Поппинс возвращается в жизнь семьи Бэнкс, и с помощью жизнерадостного фонарщика Джека и своих уникальных волшебных способностей заново дарит семье радость и счастье, которых им так не хватало. Детей ожидает знакомство с множеством колоритных и причудливых персонажей, например — с эксцентричной двоюродной сестрой Мэри Поппинс по имени Топси.
Трейлер на английском:
Трейлер на русском:
попкорнnews
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