Экранизируют книгу про безотказных родителей

Представьте, что было бы, если родители целый день отвечали бы «да» на все вопросы ребенка. «Можно пиццу на завтрак?» — «Да». «Можно я буду бросаться едой?» — «Да». «Можно я не буду ложиться спать?» — «Да». Об этом есть целая книга «День „Да“ американской писательницы Эми Краус Розенталь и иллюстратора Тома Лихтенхелда. И теперь она получит свою экранизацию.

Книга стала культовой в Америке, после ее прочтения многие родители стали повторять этот эксперимент в своей семье и писать об этом в соцсетях. Одной из таких мам стала актриса Дженнифер Гарднер, и фотографией после своего „Дня „Да“ она делилась в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

You’ll never need coffee more than the day after „Yes Day!“. #fiveyearsrunning #wesleptinatent #inthebackyard #coffeeismyyesday #yesday #nationalcoffeeday #imgettingthehangofhashtags (“Yes Day!»— a fantastic children’s book by @missamykr)

Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner)

29 Сен 2017 в 7:44 PDT Так что думаем, это неслучайно, что именно она сыграет главную роль в предстоящем фильме. Режиссером ленты станет Мигель Артета . Про дату выхода и начало съемок картины пока ничего не известно, как и про то, насколько ее герои будут похожи на свои книжные прототипы. Ведь книга, если честно, совсем маленькая и иллюстраций в ней больше, чем текста. Так что, видимо, за основу будет взята именно идея, а история будет другая.

