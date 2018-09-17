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Новая стрижка! Как сейчас выглядит Кристен Стюарт?
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Новая стрижка! Как сейчас выглядит Кристен Стюарт? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
На премьере нового фильма в Торонто актриса вновь доказала, что постоянство — не ее сильная сторона.
В субботу на кинофестивале в Торонто Кристен Стюарт представила новый фильм «Джеремая Терминатор ЛеРой», в котором снялась вместе с Лорой Дерн. А заодно обновила прическу. Теперь актриса вновь платиновая блондинка с «рваной» челкой и затемненными корнями. Укладка — традиционно гранжевая и небрежная!
Весной, в Каннах, Кристен была брюнеткой с медовыми бликами и сложным «ирокезом». А еще ранее — платиновой блондинкой со стрижкой «под мальчика» (фото — по ссылке).
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