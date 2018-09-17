Новая стрижка! Как сейчас выглядит Кристен Стюарт?

На премьере нового фильма в Торонто актриса вновь доказала, что постоянство — не ее сильная сторона.

В субботу на кинофестивале в Торонто Кристен Стюарт представила новый фильм «Джеремая Терминатор ЛеРой», в котором снялась вместе с Лорой Дерн . А заодно обновила прическу. Теперь актриса вновь платиновая блондинка с «рваной» челкой и затемненными корнями. Укладка — традиционно гранжевая и небрежная!

Весной, в Каннах, Кристен была брюнеткой с медовыми бликами и сложным «ирокезом». А еще ранее — платиновой блондинкой со стрижкой «под мальчика» (фото — по ссылке).