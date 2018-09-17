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«Звездные войны»: три вечера в далекой галактике
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«Звездные войны»: три вечера в далекой-далекой галактике 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: партнерский материал
«Хан Соло» выходит онлайн. Чем не повод для тематической вечеринки?
Кажется, буквально вчера мы ходили в кино на фильм о похождениях юного Хана Соло, и вот его уже можно посмотреть в Full HD, не вставая с дивана. А заодно пересмотреть и другие фильмы франшизы, причем два из них — совершенно бесплатно и, что немаловажно, легально. Заходите в онлайн-кинотеатр Okko, активируйте промокод 20181705 и в течение 10 дней смотрите любые из 4000 лент пакета подписок «Оптимальный».
«Хан Соло: Звездные войны. Истории» стоит 399 рублей за Full-HD-версию или 299 за SD-качество. Навсегда: покупаете один раз и смотрите сколько угодно.

«Звездные войны: Пробуждение силы + Дополнительные материалы»

2015 г., режиссер Джей Джей Абрамс, в ролях: Харрисон Форд, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер.
Через 30 лет после смерти Дарта Вейдера и гибели Империи власть в галактике пытается захватить Первый Орден. Против него ведет войну Лея Органа, которая также пытается разыскать пропавшего брата — Люка Скайуокера. Издание содержит дополнительные материалы: вырезанные сцены и документальный фильм о съемках. «Пробуждение» занимает третье место среди самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа, уступая «Аватару» (первое место) и «Титанику» (второе).

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»

2016 г., режиссер Гарет Эдвардс, в ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен.
партнерский материал
Первый полнометражный спин-офф космической киносаги хронологически предшествует четвертому эпизоду и повествует о том, как Альянс Повстанцев и бывшая преступница Джин Эрсо пытаются добыть чертежи «Звезды Смерти». Положительных героев из классической трилогии здесь нет, зато появляется Дарт Вейдер.

«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»

2018 г., режиссер Рон Ховард, в ролях: Олден Эренрайк, Йонас Суотамо, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк.
партнерский материал
Второй полнометражный спин-офф киносаги рассказывает о юности Хана Соло: как он познакомился с Чубаккой, как превратился в лихого контрабандиста и откуда у него взялся «Тысячелетний сокол». Олден Эренрайк был первым, кто проходил прослушивание на роль Соло, и хотя пробовались еще многие актеры, в конце концов утвердили именно его. В роли подруги главного героя — «Мать драконов» Эмилия Кларк.
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