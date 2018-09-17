«Звездные войны»: три вечера в далекой галактике

«Звездные войны»: три вечера в далекой-далекой галактике

«Хан Соло» выходит онлайн. Чем не повод для тематической вечеринки?

Кажется, буквально вчера мы ходили в кино на фильм о похождениях юного Хана Соло, и вот его уже можно посмотреть в Full HD, не вставая с дивана. А заодно пересмотреть и другие фильмы франшизы, причем два из них — совершенно бесплатно и, что немаловажно, легально. Заходите в онлайн-кинотеатр Okko , активируйте промокод 20181705 и в течение 10 дней смотрите любые из 4000 лент пакета подписок «Оптимальный».

«Звездные войны: Пробуждение силы + Дополнительные материалы»

Через 30 лет после смерти Дарта Вейдера и гибели Империи власть в галактике пытается захватить Первый Орден. Против него ведет войну Лея Органа, которая также пытается разыскать пропавшего брата — Люка Скайуокера. Издание содержит дополнительные материалы: вырезанные сцены и документальный фильм о съемках. «Пробуждение» занимает третье место среди самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа, уступая «Аватару» (первое место) и «Титанику» (второе).

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»

партнерский материал

Первый полнометражный спин-офф космической киносаги хронологически предшествует четвертому эпизоду и повествует о том, как Альянс Повстанцев и бывшая преступница Джин Эрсо пытаются добыть чертежи «Звезды Смерти». Положительных героев из классической трилогии здесь нет, зато появляется Дарт Вейдер.

«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»

партнерский материал

Второй полнометражный спин-офф киносаги рассказывает о юности Хана Соло: как он познакомился с Чубаккой, как превратился в лихого контрабандиста и откуда у него взялся «Тысячелетний сокол». Олден Эренрайк был первым, кто проходил прослушивание на роль Соло, и хотя пробовались еще многие актеры, в конце концов утвердили именно его. В роли подруги главного героя — «Мать драконов» Эмилия Кларк.