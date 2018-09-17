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Дарья Мороз и Константин Богомолов приступили к съемкам сериала «Содержанки»
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Дарья Мороз и Константин Богомолов приступили к съемкам сериала «Содержанки» 

Журнал ОК! 1 час назад
В Москве стартовали съемки 8-серийного проекта «Содержанки». Проект о настоящей гламурной Москве собрал таких звезд, как Ольга Сутулова, Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Софья Эрнст, Ирина Старшенбаум, Александр Кузнецов, Петр Скворцов, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Леонид Бичевин, Маруся Фомина и Роза Хайрулина. Также в съемках приняли участие светские персоны: Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Вадим Верник и Надежда Оболенцева.
Инстаграм Дарьи Мороз
Режиссером масштабного проекта стал известный театральный режиссер Константин Богомолов, для которого «Содержанки» стали первым большим проектом после ухода из МХТ и дебютом в жанре многосерийного кино. Первой заметной ролью в сериале отметилась актриса Софья Эрнст, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста.
Инстаграм
Сюжет эротического триллера — именно так определяет жанр сериала режиссер, строится вокруг больших денег и страстей, великолепных женщин и состоятельных мужчин, светских раутов и опасных интриг. Здесь красивые девушки мечтают попасть в мир гламура, струящихся шелков и драгоценностей, а главная светская сваха города ловко пристраивает их в надежные руки. Сюда приезжает молодая амбициозная художница из провинции. Она мечтает о новой, лучшей жизни, но загадочное и жестокое происшествие изменит все.
Эксклюзивная мировая премьера проекта состоится на видеосервисе START.ru в первой половине 2019 года.
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