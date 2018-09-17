Дарья Мороз и Константин Богомолов приступили к съемкам сериала «Содержанки»

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Режиссером масштабного проекта стал известный театральный режиссер Константин Богомолов , для которого «Содержанки» стали первым большим проектом после ухода из МХТ и дебютом в жанре многосерийного кино. Первой заметной ролью в сериале отметилась актриса Софья Эрнст, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста

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Сюжет эротического триллера — именно так определяет жанр сериала режиссер, строится вокруг больших денег и страстей, великолепных женщин и состоятельных мужчин, светских раутов и опасных интриг. Здесь красивые девушки мечтают попасть в мир гламура, струящихся шелков и драгоценностей, а главная светская сваха города ловко пристраивает их в надежные руки. Сюда приезжает молодая амбициозная художница из провинции. Она мечтает о новой, лучшей жизни, но загадочное и жестокое происшествие изменит все.

Эксклюзивная мировая премьера проекта состоится на видеосервисе START.ru в первой половине 2019 года.