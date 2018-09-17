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Сын Табакова принял участие в экранизации культового романа Виктора Пелевина
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Сын Табакова принял участие в экранизации культового романа Виктора Пелевина 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Младший сын Олега Табакова — 23-летний Павел продолжает удивлять поклонников своим невероятным талантом, который он унаследовал от отца. Юноша принял участие в экранизации культового романа Виктора Пелевина «Empire V», исполнив роль главного героя. Атмосферными кадрами со съемочной площадки молодой человек поделился с поклонниками несколько часов назад.
Поклонники творчества Виктора Пелевина вскоре смогут насладиться одним из его самых популярных романов не только на книжных страницах, но и на широком экране. Давно обещанная экранизация «Empire V», кажется, находится на финишной прямой. Изначально сообщалось, что фильм выйдет уже в конце 2018 года, но в последствии дату премьеры перенесли на конец 2019.
Главную роль в киноверсии культового произведения исполнил молодой наследник Олега Павловича Табакова. 23-летний актер Павел Табаков уже успел зарекомендовать себя, как продолжателя актерской династии. За плечами у юноши имеется несколько крупных проектов и яркие эпизодические роли. Теперь зритель сможет насладиться игрой Павла в так называемом «другом» кино, которое рассчитано скорее на узкий контингент зрителей, а на широкую аудиторию.
Напомним, что по сюжету «Empire V» главный герой Роман Шторкин (роль которого исполнил Павел) становится вампиром. Это происходит, когда парень случайно знакомится с настоящим вампиром — Брамой, решившим покончить с собой после вампирической дуэли. Однако перед тем как уйти из жизни вампир обязан передать кому-то свой язык. Эта особая сущность, которая делает из человека вампира. Итак, Рома становится вампиром и вынужден учиться жить в новом для себя мире. Сложный и противоречивый этап адаптации красочно представлен автором и, видимо, не менее ярко будет воплощен на экране Павлом Табаковым.
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