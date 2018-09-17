День рождения Владимира Меньшова: 5 культовых фильмов мастера

17 сентября родился Владимир Валентинович Меньшов — актёр театра и кино, режиссёр и сценарист. Он — один из четырёх российских лауреатов премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Он получил её за фильм «Москва слезам не верит». Мы расскажем вам о 5 самых известных кинолентах мастера.

«Москва слезам не верит» 1979 год Его название стало крылатой фразой, а песню « Александра , Александра…» знает практически каждый. Сюжет довольно незатейлив: три девушки-провинциалки приезжают в Москву в поисках счастья. Их судьбы складываются по-разному. Главная героиня, несмотря на сложившуюся карьеру, одинока. Судьба сводит её с мужчиной, но внешние факторы препятствуют развитию отношений.

Фото: instagram.com / keti / gav «Любовь и голуби» 1984 год Лирическая комедия, снятая по сценарию театрального актёра Владимира Гуркина . Главные роли в картине исполнили Сергей Юрский , Александр Михайлов, Нина Дорошина Людмила Гурченко . Основой фильма стала реальная история, а в 2011 году в городе Черемхово был даже установлен памятник его героям. В центре сюжета — обычный деревенский мужчина, отправившийся отдыхать на юг. На курорте он влюбляется в красивую женщину и уходит к ней. А дома у него остаются жена, дети и его главное увлечение — голуби.

Фото: instagram.com / kinomaniapenza «Ширли-мырли» 1995 год Фильм получил своё название из-за мелодии, которую напевает главный герой. Это четвёртая работа Меньшова в качестве режиссёра. Комедия-фарс о братьях-близнецах, которые не знали о существовании друг друга. Воссоединение семьи происходит после того, как один из братьев похищает алмаз «Спаситель России».