День рождения Владимира Меньшова: 5 культовых фильмов мастера 

17 сентября родился Владимир Валентинович Меньшов — актёр театра и кино, режиссёр и сценарист. Он — один из четырёх российских лауреатов премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Он получил её за фильм «Москва слезам не верит». Мы расскажем вам о 5 самых известных кинолентах мастера.
«Розыгрыш» 1976 год Фильм о проблемах старшеклассников, конфликтах, увлечениях, борьбе за лидерство и влюблённостях. Он примечателен не только тем, что это режиссёрский дебют Меньшова. В этой картине Дмитрий Харатьян впервые попробовал свои силы в качестве киноактёра. Вообще, актёрский состав ленты впечатляет: Зиновий Гердт, Олег Табаков, Гарри Бардин.
«Москва слезам не верит» 1979 год Его название стало крылатой фразой, а песню «Александра, Александра…» знает практически каждый. Сюжет довольно незатейлив: три девушки-провинциалки приезжают в Москву в поисках счастья. Их судьбы складываются по-разному. Главная героиня, несмотря на сложившуюся карьеру, одинока. Судьба сводит её с мужчиной, но внешние факторы препятствуют развитию отношений.
Фото: instagram.com / keti / gav «Любовь и голуби» 1984 год Лирическая комедия, снятая по сценарию театрального актёра Владимира Гуркина. Главные роли в картине исполнили Сергей Юрский, Александр Михайлов, Нина Дорошина и Людмила Гурченко. Основой фильма стала реальная история, а в 2011 году в городе Черемхово был даже установлен памятник его героям. В центре сюжета — обычный деревенский мужчина, отправившийся отдыхать на юг. На курорте он влюбляется в красивую женщину и уходит к ней. А дома у него остаются жена, дети и его главное увлечение — голуби.
Фото: instagram.com / kinomaniapenza «Ширли-мырли» 1995 год Фильм получил своё название из-за мелодии, которую напевает главный герой. Это четвёртая работа Меньшова в качестве режиссёра. Комедия-фарс о братьях-близнецах, которые не знали о существовании друг друга. Воссоединение семьи происходит после того, как один из братьев похищает алмаз «Спаситель России».
«Зависть богов» 2000 год История запретной любви на фоне обострения «холодной войны». Действие происходит в Москве в 1983 году. Главная героиня — москвичка, а её возлюбленный — парижанин. Случайное знакомство меняет их жизни и мировоззрение. Но, к несчастью, они оба состоят в браке и живут в странах, разделённых «железным занавесом». Одну из главных ролей в фильме играет Жерар Депардьё.