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Открытый урок по сценарному искусству пройдет в доме Гоголя
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Открытый урок по сценарному искусству пройдет в доме Гоголя 

Управа района Арбат города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Мемориальном центре и научной библиотеке «Дом Гоголя» пройдет 21 сентября открытый урок на тему: «Сценарий фантастического фильма. Ключевые моменты».
Мастер-класс пройдет под руководством автора и киноведа Дмитрия Борисенко, рассказали на официальном сайте культурного учреждения.
Всем гостям расскажут о правилах написания сценария фантастического фильма и о том, как правильно над ним работать.
Кроме этого, Дмитрий Борисенко расскажет гостям о литературном первоисточнике на примере художественной картины «Аннигиляция».
Начало мероприятия запланировали на 18:30.
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