Открытый урок по сценарному искусству пройдет в доме Гоголя

В Мемориальном центре и научной библиотеке «Дом Гоголя» пройдет 21 сентября открытый урок на тему: «Сценарий фантастического фильма. Ключевые моменты».

Мастер-класс пройдет под руководством автора и киноведа Дмитрия Борисенко , рассказали на официальном сайте культурного учреждения.

Всем гостям расскажут о правилах написания сценария фантастического фильма и о том, как правильно над ним работать.

Кроме этого, Дмитрий Борисенко расскажет гостям о литературном первоисточнике на примере художественной картины «Аннигиляция».

Начало мероприятия запланировали на 18:30.