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Givenchy выпустил новую версию своего исторического аромата
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Givenchy выпустил новую версию своего исторического аромата 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Модный дом Givenchy представил новую версию своего исторического аромата L’Interdit, впервые представленного в 1957 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 сентября.
Композиция нового L’Interdit, которая разработана парфюмерами Домиником Ропионом, Энн Флипо и Фанни Бэл, построена на нотах белых цветов апельсинового дерева, жасмина и туберозы в контрасте с аккордом ветивера и пачули.
Флакон обтекаемых форм сохранил знаковые элементы дизайна: логотип марки и шелковую ленту. На красном внутреннем фоне упаковки воспроизведен автограф основателя модного дома модельера Юбера де Живанши.
Лицом аромата стала актриса Руни Мара, режиссером съемок рекламного ролика, которые проходили в парижском метро на станции Porte des Lilas, стал Тодд Хейнс. Фотограф кампании — Дэвид Симс.
Патриция Руни Мара — американская актриса кино и телевидения. Прославилась после роли Нэнси в ремейке фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» (2010) и роли Лисбет Саландер в фильме «Девушка с татуировкой дракона» (2011, номинации на премии «Золотой глобус» и «Оскар»). В 2015 году получила приза Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Кэрол» (2015). Он же принес ей номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Премию Гильдии киноактеров США» в 2016 году.
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