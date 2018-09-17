Givenchy выпустил новую версию своего исторического аромата

Модный дом Givenchy представил новую версию своего исторического аромата L’Interdit, впервые представленного в 1957 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 сентября.

Композиция нового L’Interdit, которая разработана парфюмерами Домиником Ропионом, Энн Флипо и Фанни Бэл, построена на нотах белых цветов апельсинового дерева, жасмина и туберозы в контрасте с аккордом ветивера и пачули.

Флакон обтекаемых форм сохранил знаковые элементы дизайна: логотип марки и шелковую ленту. На красном внутреннем фоне упаковки воспроизведен автограф основателя модного дома модельера Юбера де Живанши.

Лицом аромата стала актриса Руни Мара, режиссером съемок рекламного ролика, которые проходили в парижском метро на станции Porte des Lilas, стал Тодд Хейнс . Фотограф кампании — Дэвид Симс