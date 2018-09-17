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Меган Фокс показала свое белье
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Меган Фокс показала свое белье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса и фотомодель Меган Фокс снялась в рекламной кампании собственной коллекции нижнего белья, которую она выпустила в коллаборации с брендом Fredericks Hollywood. Об этом сообщает The Sun.
На снимке 32-летняя Фокс позирует около стены спиной к камере и демонстрирует черный виниловый боди и высокие гетры со шнуровкой из такого же материала. Актриса дополнила наряд черными туфлями на шпильке и красной помадой.
В апреле стало известно, что Меган Фокс решила попробовать себя в роли ведущей новой телепередачи про путешествия на американском канале Travel Channel. В программе Mysteries and Myths with Megan Fox (Тайны и мифы с Меган Фокс) актриса разоблачает мифы народов в разных уголках планеты. Во всех поездках телеведущую сопровождают ученые и археологи.
Меган Фокс получила мировое признание после съемок в кинокартине «Трансформеры», где исполнила роль Микаэлы Бейнс в 2007 году. Позднее она снялась в роли восходящей звезды кино в фильме «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть». Актриса предстала в роли репортера Эйприл О’Нил в фильме 2014 года «Черепашки-ниндзя» и его продолжении «Черепашки-ниндзя 2».
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