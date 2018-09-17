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По делу о гибели актёра на съёмках сериала «Смерш» допросили Алексея Макарова
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По делу о гибели актёра на съёмках сериала «Смерш» допросили Алексея Макарова 

76.ru 42 минуты назад
Фото: 76.ru
Актёра Алексея Макарова допрашивали в качестве свидетеля
Инцидент со смертельной травмой тутаевского актёра Валерия Шувалова на съёмочной программе сериала «Смерш» прокомментировал режиссёр картины Олег Фомин.
— Это был несчастный случай, — сказал он. — Ведётся следствие.
Как стало известно корреспондентам 76.ru от источников в правоохранительных органах, в рамках уголовного дела следователи уже допросили в качестве свидетелей членов съемочной группы, в том числе актёра Алексея Макарова. Как уточняет телеканал «360», сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.
Алексей Макаров играет одну из главных ролей в сериале «Смерш»
Умер Валерий Шувалов в больнице, куда попал со съёмочной площадки. На прошлой неделе 14 сентября у 51-летнего тутаевского актёра был первый рабочий день на съёмках сериала «Смерш». За участие в массовке он должен был получить 500 рублей. Но фрагмент с его участием так и не был доснят. Во время репетиции массовой драки Шувалов получил сильный удар в висок, и его пришлось госпитализировать. Врачи не смогли его спасти — он умер в реанимации.
Действие сериала происходит в 1945 году. Первая серия вышла на экраны в 2007-м.
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