По делу о гибели актёра на съёмках сериала «Смерш» допросили Алексея Макарова

Актёра Алексея Макарова допрашивали в качестве свидетеля

— Это был несчастный случай, — сказал он. — Ведётся следствие.

Как стало известно корреспондентам 76.ru от источников в правоохранительных органах , в рамках уголовного дела следователи уже допросили в качестве свидетелей членов съемочной группы, в том числе актёра Алексея Макарова. Как уточняет телеканал «360», сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.

Алексей Макаров играет одну из главных ролей в сериале «Смерш»

Умер Валерий Шувалов в больнице, куда попал со съёмочной площадки. На прошлой неделе 14 сентября у 51-летнего тутаевского актёра был первый рабочий день на съёмках сериала «Смерш». За участие в массовке он должен был получить 500 рублей. Но фрагмент с его участием так и не был доснят. Во время репетиции массовой драки Шувалов получил сильный удар в висок, и его пришлось госпитализировать. Врачи не смогли его спасти — он умер в реанимации.

Действие сериала происходит в 1945 году. Первая серия вышла на экраны в 2007-м.