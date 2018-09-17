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Фильм «Казаки» покажут в кинотеатре «Вымпел»
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Фильм «Казаки» покажут в кинотеатре «Вымпел» 

Управа района Бабушкинский 37 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Жители Бабушкинского района смогут увидеть фильм Василия Пронина «Казаки». Показ состоится 20 сентября в кинотеатре «Вымпел». Об этом сообщает сайт «Москино».
«Картина повествует о молодом московском дворянине Дмитрии Андреевиче Оленине, который промотал половину оставленного родителями состояния. Не имея образования и чинов, он поступает на службу в Кавказский пехотный полк юнкером, пытаясь в тяготах службы избежать соблазнов жизни московского света», — говорится в описании к фильму на сайте сети кинотеатров.
Зрителей ждут по адресу ул. Коминтерна, 8. Начало в 14.00. Вход свободный.
Ограничение по возрасту 12+. (ис)
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