Фильм «Казаки» покажут в кинотеатре «Вымпел» 

Жители Бабушкинского района смогут увидеть фильм Василия Пронина «Казаки». Показ состоится 20 сентября в кинотеатре «Вымпел». Об этом сообщает сайт «Москино».
«Картина повествует о молодом московском дворянине Дмитрии Андреевиче Оленине, который промотал половину оставленного родителями состояния. Не имея образования и чинов, он поступает на службу в Кавказский пехотный полк юнкером, пытаясь в тяготах службы избежать соблазнов жизни московского света», — говорится в описании к фильму на сайте сети кинотеатров.
Зрителей ждут по адресу ул. Коминтерна, 8. Начало в 14.00. Вход свободный.
Ограничение по возрасту 12+. (ис)