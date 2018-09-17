Появились кадры художественного фильма о жизни геев и лесбиянок в России

В сети появился первый трейлер художественного фильма «Аутло». Ролик опубликован на YouTube-канале Irony Production.

Картина расскажет истории гомосексуального подростка Никиты ( Виктор Тарасенко ), трансгендера Нины (Евгений Окороков) и бунтарки по кличке Аутло (Лиза Кашинцева), сообщает «Афиша.Daily». Режиссером ленты выступила Ксения Ратушная. По ее словам, «Аутло» ориентирован на западного зрителя из-за возможных проблем с прокатом картины в России.

«Скорее всего, нам не дадут прокатного удостоверения в России из-за закона о пропаганде гомосексуализма. Мы показываем героя-гея как нормального человека, и это уже считается пропагандой», — заявила Ратушная.

Премьера ленты запланирована на 2019 год.