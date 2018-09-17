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Мединский: речи об ограничении показа иностранных фильмов 35% не идет
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Мединский: речи об ограничении показа иностранных фильмов 35% не идет 

BFM.RU + ещё 10 1 час назад
Фото: Москва24
Ограничения показа в российских кинотеатрах иностранных фильмов до 35% не будет, передает ТАСС, ссылаясь на министра культуры Владимира Мединского. Разрабатываются меры, чтобы в многозальных кинотеатрах все сеансы «не забивались» одним фильмом, пояснил он журналистам в понедельник.
На прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация о том, что Министерство культуры РФ якобы хочет ограничить показ иностранных фильмов до 35% от общего числа сеансов.
«То, что бурно обсуждалось в СМИ, вообще никакого отношения к нашим идеям не имеет.
Я хочу успокоить всех — речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы «забивались» каким-то одним фильмом. Чтобы у зрителя был выбор», — сказал Мединский.
Он добавил, что в большинстве стран, где существуют подобные антимонопольные нормы, речь идет о том, чтобы было не менее трех разных фильмов. «Следовательно, 35 процентов сеансов на один фильм», — пояснил министр культуры.
Но при этом, добавил он, предложения в любом случае находятся только в стадии проработки. «Я дал поручение тщательно проработать это предложение с киносетями, кинопрокатчики, с кинопроизводителями», — сказал Мединский.
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