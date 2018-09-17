Мединский: речи об ограничении показа иностранных фильмов 35% не идет

Ограничения показа в российских кинотеатрах иностранных фильмов до 35% не будет, передает ТАСС , ссылаясь на министра культуры Владимира Мединского . Разрабатываются меры, чтобы в многозальных кинотеатрах все сеансы «не забивались» одним фильмом, пояснил он журналистам в понедельник.

На прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация о том, что Министерство культуры РФ якобы хочет ограничить показ иностранных фильмов до 35% от общего числа сеансов.

«То, что бурно обсуждалось в СМИ, вообще никакого отношения к нашим идеям не имеет.

Я хочу успокоить всех — речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы «забивались» каким-то одним фильмом. Чтобы у зрителя был выбор», — сказал Мединский.

Он добавил, что в большинстве стран, где существуют подобные антимонопольные нормы, речь идет о том, чтобы было не менее трех разных фильмов. «Следовательно, 35 процентов сеансов на один фильм», — пояснил министр культуры.

Но при этом, добавил он, предложения в любом случае находятся только в стадии проработки. «Я дал поручение тщательно проработать это предложение с киносетями, кинопрокатчики, с кинопроизводителями», — сказал Мединский.