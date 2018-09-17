Ещё
В. Мединский: Новый законопроект об ограничении показа фильмов в кинотеатрах является антимонопольным
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

В. Мединский: Новый законопроект об ограничении показа фильмов в кинотеатрах является антимонопольным 

Агентство «Москва» + ещё 2 19 минут назад
Об этом журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
«Я хочу успокоить всех — речь идет об обычных предложениях, принятых во многих государствах, антимонопольных норм, когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом, чтобы у зрителя был выбор. В большинстве стран, где существует подобное антимонопольное законодательство, речь идет о том, что не менее трех разных фильмов должно идти в кинотеатрах. Соответственно, 35% сеансов на один фильм. Я дал поручение департаменту кино тщательно это предложение проработать с киносетями, с прокатчиками, с кинопроизводителями. Нам кажется, что эта мера защищает зрителя, дает возможность выбора. Нам бы хотелось, чтобы эту меру обсудили в киносообществе. Те антимонопольные предложения, которые мы вносим, сейчас прорабатываются сообществом. Мы хотим, чтобы это было на пользу и нашему зрителю и отечественному кинорынку», — сказал В. Мединский.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры предлагает с января 2019 г. ограничить количество ежедневных показов каждого иностранного фильма в кинотеатре. В частности, инициатива заключается в том, что количество сеансов каждого фильма, демонстрируемых в течение одного дня, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатрах в течение дня. Согласно законопроекту, нарушение со стороны кинотеатров требований влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Агентство «Москва»: последние новости
Легкоатлетический манеж планируют ввести в эксплуатацию на северо-востоке Москвы в 2019 г. Фестиваль бразильского кино откроется в Москве 25 сентября С.Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР В.Меньшова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли1
Тест: помните ли вы советские телепередачи1
Пять шоу, навсегда изменивших наше телевидение1
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Чем закончились любимые сериалы5
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
01:27
Как сейчас выглядят звезды сериала «Беверли-Хиллз»
Актеры
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
10:20
Артисты, которых загримировали до неузнаваемости
Актеры Фильмы
08:20
Роли, для которых актеры слишком изменились
Актеры Фильмы
02:53
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Фильмы Актеры
12:33
Самые бестолковые суперзлодеи
Фильмы
02:54
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
Фильмы Актеры
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение