В. Мединский: Новый законопроект об ограничении показа фильмов в кинотеатрах является антимонопольным 

Об этом журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
«Я хочу успокоить всех — речь идет об обычных предложениях, принятых во многих государствах, антимонопольных норм, когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом, чтобы у зрителя был выбор. В большинстве стран, где существует подобное антимонопольное законодательство, речь идет о том, что не менее трех разных фильмов должно идти в кинотеатрах. Соответственно, 35% сеансов на один фильм. Я дал поручение департаменту кино тщательно это предложение проработать с киносетями, с прокатчиками, с кинопроизводителями. Нам кажется, что эта мера защищает зрителя, дает возможность выбора. Нам бы хотелось, чтобы эту меру обсудили в киносообществе. Те антимонопольные предложения, которые мы вносим, сейчас прорабатываются сообществом. Мы хотим, чтобы это было на пользу и нашему зрителю и отечественному кинорынку», — сказал В. Мединский.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры предлагает с января 2019 г. ограничить количество ежедневных показов каждого иностранного фильма в кинотеатре. В частности, инициатива заключается в том, что количество сеансов каждого фильма, демонстрируемых в течение одного дня, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатрах в течение дня. Согласно законопроекту, нарушение со стороны кинотеатров требований влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.