Павел Деревянко: все детство играл в «пробки»

Встретить любимого московского артиста Павла Деревянко в Петербурге — для меня приятная неожиданность. Это случилось в одном из кафе Северной столицы, куда Павел пришел поужинать в компании с коллегой Артемом Ткаченко . Признаюсь, что не сразу узнала Деревянко, хотя как можно его не узнать!

Он в дождливом Петербурге — как яркое солнце: со всеми здоровается, улыбается, желает приятного аппетита. Я не стала исключением.

— Вечно меня путают. Видимо, такая у меня судьба! Вы же брали у меня интервью, и я вас очень хорошо помню.

— Простите, подумала, что в Петербурге могу встретить только питерского артиста Сергея Перегудова.

Павел сел за мой столик, и беседа продолжилась.

— А с кем еще вас путают?

— С Евгением Мироновым . Вместе мы никогда не снимались, но на роли в одни и те же фильмы пробовались.

— На какие же?

—В фильм Алексея Учителя «Космос как предчувствие». Мне не удалось там сыграть — не судьба.

— Что еще прошло мимо вас?

— «Девятая рота» Федора Бондарчука , сериал «Золотой теленок». Причем на одну из главных ролей я уже был утвержден, но опять-таки вмешался рок.

— Простите, рок в чьем лице?

— Не будем называть фамилии, тем более что в этом «неучастии» я сам отчасти виноват. Подвел одного из участников этой команды, который пригласил меня, выпускника ГИТИСа, в свой спектакль, репетировал со мной. Но незадолго до премьеры Александр Котт утвердил меня на главную роль в своем фильме «Ехали два шофера», и я не смог отказаться от этого предложения. Работа с ним продолжилась в фильме «Брестская крепость», а с тем замечательным режиссером, увы, все прекратилось.

— Павел, а почему вы не сыграли в «Девятой роте»?

— Параллельно меня утверждали еще на главную роль в очень хорошую картину. Но со своим простодушием на вопрос одного из продюсеров «Девятой роты», почему я выбираю именно эту картину, ответил: «Из-за гонорара». Его сумму мне озвучил Федор Бондарчук. Я сказал так, как было на самом деле, но продюсер решил, что я меркантильный человек.

— В театре «Русская песня» вам предстоит сыграть очень меркантильного человека — цирюльника Голохвастова в постановке Нины Чусовой. Готовы?

— Морально готов. Правда, еще ни разу не был на репетициях. Все время на съемках, вот сейчас в Петербурге снимаюсь. Роль я знаю, репетирую с воображаемыми партнерами, с Ниной Чусовой, с которой вместе учились в ГИТИСе… Надеюсь, что все будет хорошо. Пользуясь случаем, смело приглашаю вас на последнюю премьеру театра имени Моссовета — «Великолепный рогоносец». Этот спектакль тоже поставила Нина Чусова. Если вы были на первых показах, то сейчас спектакль совсем другой — мы его доработали, и он стал намного лучше. Приходите. Не пожалеете.

— А как вы находите время на воспитание своих дочерей?

— Как такового его нет. Но когда находится возможность пообщаться с дочками, я отдаю им всю свою любовь, нежность, все тепло — и они это чувствуют. Я их очень-очень люблю. Обожаю. И этой моей любви так много!

— Играете с ними в какие-нибудь игры?

— Сейчас такая жизнь, что не до игр. Все спешат, все загружены. В детстве я целыми днями играл в «пробки» — вот такие, как от бутылок с «Пепси», «Фантой», которые висят на стене в этом ресторане. Смотрите, вот за эту пробку я готов был многим пожертвовать! Играли, как в «орел и решку», выбивая пробки. Времени-то свободного было море. А сейчас не до глупых забав. Девочки должны учиться, развиваться, читать. Стараюсь им в этом помогать. Но главное — просто любить, не жалеть любви.