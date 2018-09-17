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Президент Гильдии каскадёров Иншаков прокомментировал гибель человека на съёмках в Ярославской области
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Президент Гильдии каскадёров Иншаков прокомментировал гибель человека на съёмках в Ярославской области 

RT на русском 1 час назад
Президент Гильдии каскадёров России, актёр Александр Иншаков в беседе с НСН прокомментировал смерть человека на съёмках в Ярославской области.
«Это ошибка постановщика трюка. Он должен был контролировать, работать с актёром и во время съёмок всегда находиться рядом», — сказал он.
По его словам, это очень серьёзная работа, которая требует много времени.
Со своей стороны, режиссёр сериала «СМЕРШ» Олег Фомин в беседе с телеканалом «360» заявил, что произошёл несчастный случай.
«Это был несчастный случай, ведётся следствие», — отметил он.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту гибели человека на съёмках фильма в Ярославской области.
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