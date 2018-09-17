«Лістапад-2018» пройдет под аккомпанемент творческого наследия Муратовой

Хотя XXV Минский международный кинофестиваль «Лістапад» поднимет свой занавес в ноябрьскую непогоду, луч творческого просветления, который придает ему незабываемый слоган фильма Киры Муратовой «Познавая белый свет» заранее настраивает на встречу с новыми открытиями, равными этому вдохновенному мастеру психологии человеческой личности.

Ленты Киры Муратовой сопутствуют всей 25-летней истории Минского МКФ, констатирует БЕЛТА. Достаточно обратиться к афишам предыдущих белорусских кинофорумов: «Чеховские мотивы», «Настройщик», «Мелодия для шарманки». И хотя в последние годы режиссер отказывалась от поездок на многие кинопремьеры, Минск стал счастливым исключением — здесь пять лет назад мастер представила свою картину «Вечное возвращение».

Именно на такое кино, которое говорит о близком на языке высокого искусства в неповторимом режиссерском стиле ушедшей из жизни летом этого года Киры Георгиевны, «Лістапад» хотел продолжать равняться, формируя свои программы, уточнил свое кредо программный директор фестиваля Игорь Сукманов и искренне признался: «Мы с большим трепетом относимся к творчеству Киры Георгиевны. Ведь все ее фильмы — это новация, актуальность и вечные темы».

За свою богатую и остросюжетную судьбу в кинематографе Муратова создала два десятка лент. Она любила повторять, что ей интересно показывать знакомую вещь так, «будто мы видим ее впервые, и нарочитая манера речи почти карикатурных персонажей, населяющих эти фильмы, нужна для этого искажения». Именно в силу этого творческого алгоритма режиссер считала идеальным актером Чарли Чаплина , чья карьера была основана на том же принципе.

Невзирая на любые преграды, по оценке кинокритиков, режиссеру удавалось создавать картины, пленившие сердца поклонников во многих странах мира. На ее лентах и в новом столетии уже воспитываются мастера авторского кино. И предстоящий белорусский форум большого экрана еще одно тому подтверждение.

Вот почему «Лістапад», по мнению Сукманова, приглашает в прямом смысле «познать белый свет» новое поколение кинематографистов. «Окунаясь вместе с героями новых лент в совершенно разные контексты, культуры, сюжеты мы узнаем о мире, а вместе с тем познаем и самих себя», — предельно ясно изложил формулу творческого откровения программный директор.

Минский кинофестиваль пройдет с 2 по 9 ноября. Он аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, Балтии, Восточной и Центральной Европы.