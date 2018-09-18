Звезда сериала «Гримм» сыграет Лоис Лейн в кроссовер-эпизоде «Флэша», «Стрелы» и «Супергерл»

Кроссовер-ивент супергеройских сериалов CW — «Флэша», «Стрелы» и «Супергерл» — обзавелся еще одной героиней: стало известно, что роль Лоис Лейн, возлюбленной Супермена из комиксов DC, сыграет Элизабет (Битси) Таллок, зрителям в первую очередь знакомая по роли в сериале «Гримм».

Кроссовер-эпизод «Флэша», «Стрелы» и «Супергерл», таким образом, вводит в телевселенную DC сразу двух классических героинь комиксов — вместе с Лоис Лейн в трехсерийном ивенте дебютирует и Бэтвумен в исполнении Руби Роуз. К своей роли Супермена в кроссовере вернется Тайлер Хэклин

Какие именно угрозы сведут вместе такое (по сути рекордное для супергеройской телевселенной) количество супергероев, пока неизвестно. Трехдневный кроссовер стартует в воскресенье, 9 декабря 2018, с эпизода «Флэша», продолжится в понедельник, 10 декабря, эпизодом «Стрелы» и завершится на следующий день серией «Супергерл». попкорнnews