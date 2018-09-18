Ещё
Кейт Бланшетт блеснула на красной дорожке премьеры «Тайны дома с часами» (фото)
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет

Кейт Бланшетт блеснула на красной дорожке премьеры «Тайны дома с часами» (фото) 

Киноафиша 13 минут назад
Фото: Киноафиша
Вечером в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе состоялась премьера картины «Дом с часами», представить которую на красную дорожку вышли звезды фильма — Кейт Бланшетт, приятно удивившая публику очередным элегантным образом, Кайл МакЛоклен и Джек Блэк, устроивший на красной дорожке настоящее представление в своем фирменном «клоунском» стиле.
«Тайна дома с часами» повествует о мальчике, который волей судьбы вынужден отправиться жить к своему дяде — хозяину загадочного особняка. Дом открывает главному герою путь в мир магии и колдовства, о существовании которого он даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.
Прокат фильма в кинотеатрах начнется уже совсем скоро — 27 сентября.
Олеся Шишкина
Киноафиша: последние новости
Чудеса да и только: Первый трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается» Сестра Жанны Фриске сыграет погибшую певицу в фильме о ее жизни Читай, смотри и наслаждайся: 10 экранизаций, от которых невозможно оторваться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли1
Тест: помните ли вы советские телепередачи1
Чем закончились любимые сериалы5
Пять шоу, навсегда изменивших наше телевидение4
Нагую Елену Валюшкину гоняли по лесам и полям
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
01:27
Как сейчас выглядят звезды сериала «Беверли-Хиллз»
Актеры
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
10:20
Артисты, которых загримировали до неузнаваемости
Актеры Фильмы
08:20
Роли, для которых актеры слишком изменились
Актеры Фильмы
02:53
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Фильмы Актеры
12:33
Самые бестолковые суперзлодеи
Фильмы
02:54
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
Фильмы Актеры
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение