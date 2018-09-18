Кейт Бланшетт блеснула на красной дорожке премьеры «Тайны дома с часами» (фото) 

Вечером в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе состоялась премьера картины «Дом с часами», представить которую на красную дорожку вышли звезды фильма — Кейт Бланшетт, приятно удивившая публику очередным элегантным образом, Кайл МакЛоклен и Джек Блэк, устроивший на красной дорожке настоящее представление в своем фирменном «клоунском» стиле.
«Тайна дома с часами» повествует о мальчике, который волей судьбы вынужден отправиться жить к своему дяде — хозяину загадочного особняка. Дом открывает главному герою путь в мир магии и колдовства, о существовании которого он даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.
Прокат фильма в кинотеатрах начнется уже совсем скоро — 27 сентября.
Олеся Шишкина