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Осенние премьеры: 6 лучших фильмов, которые выйдут в прокат этой осенью
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Осенние премьеры: 6 лучших фильмов, которые выйдут в прокат этой осенью 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Эта осень как никогда щедра на премьеры и потрясающие разум фильмы. В прокат за 3 месяца выйдет несколько десятков фильмов, сходить на все, естественно, не получится, но лучшие из них мы все обязаны посмотреть!Осенние премьеры: 6 лучших фильмов, которые выйдут в прокат этой осеньюЧеловек на луне
Фильм повествует об астронавте Ниле Армстронге (Райан Гослинг), который
всецело отдан своей работе и планирует высадиться первым на Луну. Сложный выбор между работой и семьей — главная линия
фильма. Однако, помимо этого, в картине есть столько интересного, что даже только
после просмотра трейлера, понимаешь, что о картине будут говорить, и она,
скорее всего будет претендовать не на одну премию в области кино. На районе
Картина выйдет на широкие экраны 4 октября. Но о ней  говорят уже давно, и привлекает она внимание не только своим содержанием, но и  тем фактом, что над картиной работает Ольга Зуева, девушка Данилы Козловского.
Собственно, он же задействован в главной роли фильма. В нем рассказывается о  друзьях, которые занимаются нелегальной деятельностью. Они ведут веселый образ
жизни, в погоне за острыми ощущениями, пока в один из дней им не предлагают
заказ, который поставит под угрозу их дружбу…
Кислота
Еще одна
российская картина, премьера которой состоится 4 октября. Режиссерский дебют
Александра Горчилина уже был показан на «Кинотавре» и был оценен критиками очень
достойно. Фильм повествует о двух друзьях, Саше и Пете, которые находятся в  поисках себя, и возможности уйти от одиночества.
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Один из самых ожидаемых фильмов этой осени выйдет на экраны 15 ноября
2018 года. Мы увидим Джуда Ло в образе молодого Дамблдора в продолжении фантастических
и волшебных приключений Ньюта Саламандера.
Колетт
Биографический фильм о французской писательнице Сидони-Габриэль Колетт,
которую сыграла Кира Найтли. На протяжении долгого времени, муж писательницы
выдавал ее произведения за свои, но в какой-то момент писательница начинает
противостоять мужу, тем самым общественному мнению, защищая свои права и  преодолевая различные ограничения. Фильм выйдет на российские экраны 29 ноября 2018 года.
Звезда родилась «Звезда родилась» Брэдли Купера, четвертый по счету римейк известного
фильма. Первая картина была снята в 1937 году, далее в 1954, третий
фильм вышел в 1976 году, где в главных ролях были задействованы Барбара
Стрейзанд и Крис Кристофферсон. В фильме 2018 года, главные роли исполняют Леди Гага и Брэдли Купер. В России картина будет на экранах с 5 октября 2018 года. Читайте также: 5 сериалов о женщинах, от которых невозможно оторваться Вкусные фильмы: 7 лучших фильмов про кулинаров
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