Осенние премьеры: 6 лучших фильмов, которые выйдут в прокат этой осенью

Эта осень как никогда щедра на премьеры и потрясающие разум фильмы. В прокат за 3 месяца выйдет несколько десятков фильмов, сходить на все, естественно, не получится, но лучшие из них мы все обязаны посмотреть!Осенние премьеры: 6 лучших фильмов, которые выйдут в прокат этой осеньюЧеловек на луне

всецело отдан своей работе и планирует высадиться первым на Луну. Сложный выбор между работой и семьей — главная линия

фильма. Однако, помимо этого, в картине есть столько интересного, что даже только

после просмотра трейлера, понимаешь, что о картине будут говорить, и она,

скорее всего будет претендовать не на одну премию в области кино. На районе

Картина выйдет на широкие экраны 4 октября. Но о ней говорят уже давно, и привлекает она внимание не только своим содержанием, но и тем фактом, что над картиной работает Ольга Зуева , девушка Данилы Козловского

Собственно, он же задействован в главной роли фильма. В нем рассказывается о друзьях, которые занимаются нелегальной деятельностью. Они ведут веселый образ

жизни, в погоне за острыми ощущениями, пока в один из дней им не предлагают

заказ, который поставит под угрозу их дружбу…

Кислота

Еще одна

российская картина, премьера которой состоится 4 октября. Режиссерский дебют

Александра Горчилина уже был показан на «Кинотавре» и был оценен критиками очень

достойно. Фильм повествует о двух друзьях, Саше и Пете, которые находятся в поисках себя, и возможности уйти от одиночества.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Один из самых ожидаемых фильмов этой осени выйдет на экраны 15 ноября

2018 года. Мы увидим Джуда Ло в образе молодого Дамблдора в продолжении фантастических

и волшебных приключений Ньюта Саламандера.

Колетт

Биографический фильм о французской писательнице Сидони-Габриэль Колетт,

которую сыграла Кира Найтли . На протяжении долгого времени, муж писательницы

выдавал ее произведения за свои, но в какой-то момент писательница начинает

противостоять мужу, тем самым общественному мнению, защищая свои права и преодолевая различные ограничения. Фильм выйдет на российские экраны 29 ноября 2018 года.

Звезда родилась «Звезда родилась» Брэдли Купера , четвертый по счету римейк известного

фильма. Первая картина была снята в 1937 году, далее в 1954, третий

фильм вышел в 1976 году, где в главных ролях были задействованы Барбара