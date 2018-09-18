Известного актера обокрали на 400 тысяч рублей в Москве

Заслуженного артиста России Игоря Яцко обокрали на 400 тыс. руб. в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что средства были похищены с банковской карты актера.

"По словам артиста, неизвестный в ночь на 17 сентября в неустановленном месте похитил с его банковской карты денежные средства в размере 400 тыс. руб. ", — сказал источник агентства.

Полиция начала проверку.

Игорь Яцко — актер театра и кино. Он сыграл в более чем 20 картинах и телесериалах, среди которых «Место под солнцем», «1814» и «Доктор Живаго».