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Известного актера обокрали на 400 тысяч рублей в Москве
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Известного актера обокрали на 400 тысяч рублей в Москве 

Газета.Ru + ещё 9 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Заслуженного артиста России Игоря Яцко обокрали на 400 тыс. руб. в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что средства были похищены с банковской карты актера.
"По словам артиста, неизвестный в ночь на 17 сентября в неустановленном месте похитил с его банковской карты денежные средства в размере 400 тыс. руб. ", — сказал источник агентства.
Полиция начала проверку.
Игорь Яцко — актер театра и кино. Он сыграл в более чем 20 картинах и телесериалах, среди которых «Место под солнцем», «1814» и «Доктор Живаго».
Ранее сообщалось, что музыкант Владимир Кузьмин ограблен на крупную сумму.
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