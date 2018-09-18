«Игра Престолов» стал лучшим драматическим сериалом 

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 70-я церемония награждения телевизионной премии США «Эмми».
Лучшим драматическим сериалом была названа «Игра Престолов». Актер сериала Питер Динклейдж также получил статуэтку за лучшую роль второго плана в драматическом сериале.
В категории «Лучший комедийный сериал» победу одержал «Удивительная миссис Мэйзел», лучшим мини-сериалом была названа «Американская история преступлений: Версаче», а лучшим ТВ-фильмом — «Черное зеркало».
Билл Хэйдер получил статуэтку как лучший актер в комедийном сериале за роль в «Барри», Рэйчел Броснахан — за роль в комедийном сериале «Удивительная мисс Мэйзел». Лучшей актрисой в драматическом сериале была признана Клэр Фой за роль в «Короне», лучшим актером в драматическом сериале — Мэттью Рис за роль в «Американцах».
В категории «Лучшая актриса в мини-сериале или тв-фильме» победу одержала Реджина Кинг за роль в «Семь секунд». За лучшую мужскую роль в мини-сериале наградили Даррена Крисса, сыгравшего в «Американской истории преступлений».